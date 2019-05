Volby 2019: Europarlament čeká zemětřesení. Tradiční koalice je mrtvá | info.cz

Dnešní noc přepíše dějiny, minimálně ty, které se budou tvořit v jedné z klíčových unijních institucí, Evropském parlamentu. Jak naznačují odhady, které vycházejí z exit pollů či předvolebních průzkumů provedených v zemích EU, porážku utrpí dvě dosud nejsilnější frakce – evropští lidovci (EPP) a evropští socialisté (S&D).

Podle předběžných čísel, která zveřejnil Evropský parlament, Evropská lidová strana (EPP), k níž se hlásí i KDU-ČSL a TOP 09/STAN, získala 177 mandátů. Ve srovnání se stávajícím pětiletým obdobím se jedná o propad – evropští lidovci dosud měli 221 křesel.

Podobně je na tom socialistická frakce S&D. Ta z dnešních 191 křesel může spadnout na 147. V jejích řadách dosud zasedala i česká ČSSD.

Co to znamená? Propad o 86 mandátů značí, že končí několik desítek let dlouhé období, v němž tyto strany měly hlavní slovo. To se projevovalo například v tom, že formálně i neformálně stály za tím, kdo Evropský parlament povede nebo jaká bude jeho agenda.

Už dlouho před eurovolbami se spekulovalo, kdo jejich roli v příštím Evropském parlamentu převezme. Dnešní večer přináší několik zásadních posunů. Prvním momentem je výsledek frakce evropských liberálů ALDE, k nimž se hlásí taky hnutí ANO. Posílí je uskupení Renaissance kolem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ALDE se zřejmě stane třetí nejsilnější v europarlamentu. Odhady ukazují, že by mohla získat přes 100 křesel.

„Budoucí ALDE, ať už bude mít tato centristická skupina jakoukoliv podobu, bude určitě tím, kdo bude mít jedno z hlavních slov. Pokud se jím podaří získat dostatek poslanců, tak to posune Macrona do velmi výhodné vyjednávací pozice,“ řekl v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ francouzský politolog a analytik Martin Michelot.

Jak už však podotýkají zahraniční média, posílení vlivu v Evropském parlamentu bude mít Macron draze vykoupené na domácí scéně. Macronovu stranu totiž porazilo Národní sdružení Marine Le Penové, které ve Francii, jež zažila několik měsíců demonstrací tzv. žlutých vest proti Macronově politice, vyhrálo volby. Podle prvních odhadů získalo kolem 24 %, zatímco koalice kolem strany francouzského prezidenta Republika v pohybu (REM) obdržela 22 %.

Kdo další posílil?

S větším počtem křesel v novém europarlamentu mohou počítat také zelení. Předběžné odhady hovoří o zhruba 70 europoslancích. Už před volbami se spekulovalo, že by zelené strany mohly v Evropě posílit, a mluvit tak o něco více do agendy. Jejich výsledek z nbich jednoznačně dělá hráče, který zvýšil svůj koaliční potenciál a může být vítaným partnerem velkých formací.

Podobný nárůst popularity dlouhodobě zaznamenávají také euroskeptické a nacionalistické strany. Z odhadů Evropského parlamentu vyplývá, že pokud bychom sečetli křesla obou frakcí, v nichž tyto partaje dosud zasedaly, dohromady by mohly mít 113 mandátů. To z nich činí další velkou váhu nového europalramentu.