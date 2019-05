Volby 2019: Europarlament jako dojná kráva? Takto to poslanci mají s platy a štědrými dietami | info.cz

Češi si v pátek a v sobotu zvolili 21 nových europoslanců. Jejich pravomoci jsou poměrně vysoké a proto jsou často v obležení různých lobbistů a zájmových skupin. Aby „nepodlehli“ různým lákadlům, pobírají poslanci tučné platy i statisícové příspěvky nejen na svou práci. Podívejte se, na co mají nárok ve funkci i po skončení mandátu. Přehled připravily Blesk Zprávy .

Europlaty

Hrubý měsíční plat poslanců aktuálně činí 8757 eur (225 160 korun), naposledy se zvedal loni v červenci. Z platu se odvádí unijní daň a také příspěvky na sociální zabezpečení, takže čistého jim zůstává 6824 eur (175 459 korun). Tento plat také ve většině členských států podléhá dani z příjmu, takže se výsledná částka může ještě lišit. Na rozdíl od českých zákonodárců si europoslanci nemohou platy svévolně zvyšovat, odvíjí se totiž od platů soudců Evropského soudního dvoru.

Diety „za hlasování“

Speciální dávkou poslanců k platu jsou takzvané denní náhrady (v podstatě něco jako diety), které činí 320 eur (8227 korun) na každý den, kdy probíhají ve Štrasburku nebo v Bruselu oficiální jednání. Stačí, aby poslanec podepsal prezenční listinu, a peníze jsou mu automaticky proplaceny. Například plenární zasedání ve Štrasburku trvá čtyři dny a celkem jich je 12 do roka. Další se pak konají v Bruselu.

V minulosti toho někteří europoslanci zneužívali. Před plenárním zasedáním se jednoduše podepsali, ale vzápětí odešli, aniž by se ho zúčastnili. Po těchto skandálech se vyplácení „diet“ zpřísnilo a v současné době platí, že se snižují na polovinu, pokud poslanec zmešká více než polovinu hlasování.

Příspěvky a další bonusy

Vedle platu může získat každý europoslanec měsíčně 4513 eur (116 tisíc korun) na různé „všeobecné“ výdaje. Mezi ně patří pronájem kanceláře v domovské zemi, výdaje za telefon, internet, předplatné novin nebo třeba za různé konference a výstavy. Tento příspěvek bývá dlouhodobě kritizován, protože se nedaní a poslanci ho mohou celý získat, aniž by k výdajům vedli jakoukoliv evidenci nebo si schovávali doklady. Přestože existují pravidla, jakým způsobem a na co se tyto peníze mohou používat, neexistuje nikdo, kdo by jejich dodržování kontroloval.

Parlament všem poslancům také proplácí dvě třetiny všech léčebných výloh, a to včetně zubaře. Automaticky jsou hrazeny také výdaje na cesty nejen na zasedání, ale také na schůze výborů, politických skupin nebo různé konference. Nárok mají na letenky v business třídě, první třídu ve vlaku nebo na 13 korun za kilometr, pokud cestují autem.

Jak to poslanci mají s odchodným a důchody?