Volby 2019: Korupční skandály nevadí, vzkázali Evropě rakouští voliči | info.cz

Ačkoliv byl bývalý předseda Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinz Christian Strache jen před pár dny usvědčen mimo jiné z toho, že chtěl ruskému oligarchovi přihrát státní zakázky výměnou za peníze do stranické pokladny, skandál Svobodným ve volbách překvapivě neublížil. Rakouští voliči jim pouhý týden po propuknutí skandálu, který rozložil vládu, dali pouze o 2,5 % méně hlasů než před pěti lety.

Volební výsledek FPÖ je jedno z největších překvapení evropských voleb. Ukázal, že ani tak závažný případ politické korupce, jaký Rakousko právě řeší, nemusí nutně ovlivnit voličské preference. Svobodní s obřím korupčním skandálem v zádech dostali od voličů 17,5 % hlasů a v pořadí nejúspěšnějších stran skončili na třetím místě za vítěznými lidovci (34,9 %) a druhými sociálními demokraty (23,4 %). Zhruba dvouprocentní ztráta FPÖ v porovnání s minulými evropskými volbami je oproti očekávání mnoha rakouských politologů naprosto zanedbatelná.

Voličům Svobodných nevadilo ani nedávné zveřejnění videa, na kterém bývalý předseda strany H.C. Strache v roce 2017 otevřeně nabízí při dovolené na Ibize domnělé neteři ruského oligarchy přístup ke státním zakázkám v Rakousku, pokud oligarcha stranu finančně podpoří v tehdejších parlamentních volbách. Navíc Strache otevřeně mluví i o možnostech, jak naplnit stranickou pokladnu, aniž by příspěvky musely procházet stranickým účetnictvím, a navrch přidává třeba i pomluvy na adresu stávajícího kancléře.

Poté, co video o jehož původu stále mnoho nevíme zveřejnily německé noviny Süddeutsche Zeitung a magazín Spiegel, odstoupil bývalý předseda FPÖ jak z čela Svobodných, tak z postu rakouského vicepremiéra. Skandál zároveň vedl k rozpadu vládní koalice, tvořené Svobodnými a lidovci. Na podzim proto Rakousko čekají předčasné volby. O tom, zda zemi do té doby povede vláda vedená současným lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem, nebo ryze úřednický kabinet, by se mělo rozhodnout na dnešním mimořádném jednání parlamentu.

Velmi se ale zmýlili všichni, kdo očekávali, že se vládní krize a skandál FPÖ projeví nejen na preferencích stran bývalé koalice v Rakousku, ale možná i na preferencích tzv. pravicově-populistických stran napříč Evropou. Řada politiků v EU a zejména v Německu totiž upozorňovala na to, že podobně jako rakouští Svobodní se prý chovají i další jim podobné partaje. Pod pláštíkem obhajoby takzvaných národních zájmů jsou údajně pravicoví populisté schopni zaprodat se čemukoliv, pokud jim z toho poplynou peníze. „Aféra odhaluje myšlení pravicových populistů. Politiku vnímají jen jako obchodní model. V zákulisí dělají přesný opak toho, co slibují voličům,“ uvedl například předseda německé FDP Christian Lindner.

Jenže volby neukázaly, že by tenhle obrázek populistů voliče nějak zvlášť odrazoval. Ano, našly by se i případy, kdy jejich strany propadly, ale většinou víceméně dostály očekávání a třeba ve Francii Marine Le Penová zvítězila. Touha voličů po změně desetiletí zažitých unijních poměrů byla v mnoha zemích silnější.