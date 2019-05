Volby 2019: Nezastavitelný Berlusconi v europarlamentu usedne s ostudou. Mandátu se nevzdá | info.cz

„Během své politické kariéry jsem získal 200 milionů hlasů…, a ještě další miliony získám,“ prohlásil sebevědomě kontroverzní mediální magnát Silvio Berlusconi poté, co protimafiánská komise italského parlamentu oznámila jména několika politiků, kteří by podle ní neměli reprezentovat Itálii v Evropském parlamentu.

Ostudu v Bruselu a ve Štrasburku trojnásobný premiér Berlusconi podle ní přinese kvůli tomu, že je obviněn z ovlivňování svědků hned ve dvou procesech. Spolu s ním by se o europoslanecké křeslo neměly ucházet další čtyři osoby, které mají rovněž problémy se zákonem. V Berlusconiho neprospěch hraje navíc to, že tři z nich pocházejí z jeho strany Vzhůru, Itálie (FI). Pátou je kandidátka z krajně pravicové neofašistické organizace CasaPound, která v Itálii získala na popularitě zejména v posledních letech.

Jak už ale bylo řečeno, Berlusconiho spanilou jízdu do Evropského parlamentu prohlášení parlamentní komise s největší pravděpodobností nezastaví. Jednak proto, že rozhodnutí nemá na stažení jeho kandidatury v podstatě žádné páky, ale také kvůli tomu, že se Berlusconi může chlubit poměrně stabilní základnou svých voličů.

„Zveřejněný seznam sice nezabrání kandidátům v tom, aby se zúčastnili volebního klání, ale už jen to, že se jejich jména na něm objevila, je nepříjemné a trapné,“ napsal dnes ráno bruselský server Politico.

V krásném věku do Evropy

Zatímco některé země včetně Česka mají už ve volbách do Evropského parlamentu odvoleno, Italové zamíří do volebních místností až zítra. Z celkových 751 křesel se ucházejí o 76 mandátů. Poslední průzkumy mohla italská média zveřejnit 16 dní před volebním kláním a podle jejich výsledků se pravděpodobným vítězem stane protiimigrační Liga vicepremiéra a ministra vnitra Mattea Salviniho. Volit by jí mělo 31 procent voličů.

Pravicovou Vzhůru, Itálie Silvia Berlusconiho by podle stejných předvolebních průzkumů mělo volit kolem osmi procent voličů. Na rozdíl od Česka, které má ve volbách do Evropského parlamentu stanoven práh pro vstup do instituce na 5 %, Itálie nic takového nezavedla. Pro Berlusconiho, který je navíc jedničkou na kandidátní listině své strany, to znamená, že má prakticky jisté, že v příštím europarlamentu zasedne.

Dvaaosmdesátiletý Silvio Berlusconi, který nedávno prodělal těžkou operaci kvůli neprůchodnosti tenkého střeva, oznámil svou kandidaturu do Evropského parlamentu, kde už v jednom z minulých volebních obdobích zasedal, letos v lednu.

„Ve svém krásném věku jsem se z pocitu zodpovědnosti rozhodl, že půjdu do Evropy, kde chybí hluboké zamýšlení nad budoucností světa,“ oznámil tehdy. „Myslím, že se svými znalostmi, zkušenostmi a schopností přesvědčovat mohu sehrát důležitou roli v tom, aby evropští občané pochopili hrozbu, že se mohou vzdálit západním hodnotám,“dodal.

V jednom ze svých dalších projevů Berlusconi, kterého některá média obviňují z toho, že se chce do Bruselu ukrýt kvůli zisku imunity spojenou s poslaneckým mandátem, uvedl, že chce být v Evropském parlamentu aktivní.

Před několika dny Berlusconi, jehož strana Vzhůru, Itálie zasedá v Evropském parlamentu v politické skupině evropských lidovců (EPP), vyzval k tomu, aby EPP přestala spolupracovat s evropskými socialisty (S&D) a raději se pragmaticky orientovala na krajní pravici. Tu do eurovoleb sešikoval Matteo Salvini, který chce spojit síly například s francouzským Národním sdružením Marine Le Penové či stranou Tomia Okamury SPD. Obecně se má vzato, že pravicoví extremisté po volbách posílí.