Volby 2019: Opozice je ve výhodě, řada lidí bude volit proti Zemanovi a Babišovi | info.cz

Ve volbách do Evropského parlamentu se u nás očekává spíše nízká účast, ostatně minule byla okolo osmnácti procent. Co to podle vás znamená pro šance jednotlivých subjektů?



Při velmi nízké volební účasti konečné výsledky dost často ne zcela odpovídají reálnému rozložení politických preferencí ve veřejném prostoru. V takové situaci není pro vyhlídky stran podstatná výhradně jejich absolutní síla v celospolečenském kontextu. Do jisté míry ještě závažnější jsou jiné tři faktory, které za určitých okolností mohou představovat komparativní výhodu třeba i pro „malé“ strany.



Co přesně máte na mysli?



Za prvé, aktuální velikost pevného, loajálního a v daném kontextu především disciplinovaného voličského jádra stran. Neboli: podíl těch příznivců, kteří jsou pevně odhodláni k hlasovacím urnám vůbec přijít. Za druhé, jak silně v rámci jednotlivých voličských táborů rezonuje téma, které je předmětem voleb. V tomto případě tedy téma Evropské unie, potažmo zahraničněpolitického ukotvení České republiky.

A v neposlední řadě hraje důležitou roli ryze domácí politika a akcentace domácích problémů na celostátní úrovni. V druhořadých volbách jsou totiž téměř vždy zvýhodněny opoziční strany, jejichž voliči mají tendenci ve vyšší míře k volbám přijít a dát tak najevo odpor k vládní politice nebo konkrétním politikům. Předpokládám, že i tentokrát dost lidí přijde volit „proti Zemanovi a Babišovi“, a nikoliv „pro“ nějakou stranu nebo dokonce její evropskou strategii.



S tím vším možná souvisí také fakt, že jsou voliči v eurovobách tradičně ochotnější experimentovat se svým hlasem. Očekáváte nějaké podobné překvapení také letos?



Ochota experimentovat je jistě obecně dost typickým rysem volebního chování ve druhořadých volbách. Přesto dnes nevidím žádnou kandidátku, která by mohla překvapit – budeme-li tedy považovat za překvapení úspěch jakéhokoliv mimoparlamentního subjektu. A platí to například i pro ambiciózní a v různých průzkumech viditelný projekt Pavla Teličky Hlas.



Ani on, ani nikdo jiný nemá tematicky motivované fanoušky, navíc fanoušky se skoro až sektářským zápalem, což byl případ Svobodných, anebo mimořádně silnou, všeobecně známou a populární osobnost, což byl kdysi zase případ Vladimíra Železného. Z toho mi vychází, že si to o euromandáty asi skutečně rozdají pouze „tradiční“ strany. Nicméně je pravdou, že pokud se potvrdí předpoklad extrémně nízké volební účasti, každý podobný odhad je tak trošku věštění z křišťálové koule.



Favoritem voleb je jednoznačně hnutí ANO. Jak hodnotíte jeho kampaň?



Hnutí ANO favoritem voleb bezesporu je, ale ani ve sportu favorit ne vždy vyhraje. A jestliže existuje typ voleb, ve kterých „neporazitelné“ ANO momentálně může být porazitelné, jsou to právě evropské volby. Kampaň ANO byla samozřejmě jako vždy profesionální, jako vždy jsou v ní vidět peníze a jako vždy byla ušitá na míru sociodemografického a hodnotového profilu ctitelů Andreje Babiše.

Jen si nejsem jist, zda podprahová kritika Unie v kombinaci s doslova lidovým tématem dvojí kvality potravin budou natolik silné impulsy, které v dostatečném množství přitáhnou jeho voliče k urnám. Voliče politicky a občansky dost nezainteresované, nemotivované, se slabou disciplínou a s naprostým nezájmem o tematiku EU.



Babišovi nehraje do karet hlavně už naznačená zvláštní logika volebního rozhodování v druhořadých volbách. Jeho soupeři zejména z opozičních stran budou mít na své straně určitý bonus.



Proč?



Jak jsem už zmínil, příznivci opozice jsou silně motivování k volbám přijít a tam demonstrovat svoji aktuální politickou frustraci a nespokojenost s vládou. Volby chápou jako jakési symbolické referendum o národní vládě, bez ohledu na to, jestli se volí do Evropského parlamentu nebo třeba do Senátu.



Mají tedy mnohem silnější motiv se těchto voleb zúčastnit než přívrženci vládních stran. V důsledku toho jsou „protivládní“ voliči v obraze volebních výsledků jakoby nadreprezentovní oproti celkovému politickému naladění společnosti a také oproti „běžným“, parlamentním volbám.



O druhé a třetí místo se budou nejspíš přetahovat Piráti s ODS. Obě strany jsou sice stabilně nad deseti procenty, avšak výrazněji expandovat někam ke dvaceti a více procentům se jim zjevně nedaří. Otázka zní proč?



Uvidíme, zda se nakonec jedna z těchto stran nebo dokonce třeba i obě těm kýženým dvaceti procentům nakonec přece jen nepřiblíží. Vůbec bych tuto možnost nevylučoval. Speciálně v případě evropských voleb musíme se všemi předvolebními prognózami pracovat velmi opatrně. Výzkumníci velmi dobře vědí, že lze jen obtížně přesně identifikovat onu malou menšinu, která se voleb reálně zúčastní a v rámci této menšiny navíc zjistit rozvržení stranické afiliace.

Žádný výzkum zkrátka nedokáže zcela spolehlivě odhalit velmi specifické voličské vzorce v druhořadých volbách obecně a v těch evropských zvlášť. Vzorce týkající se jak rozhodnutí o volební účasti, tak i volebního rozhodování samotného, které třeba oproti parlamentním volbám vykazuje řadu odlišností v motivacích volebního výběru.



STAN jde do voleb s TOP 09 a Zelenými. Co na tento tah říkáte a kde spatřujete jejich realistické šance?



Přestože jde na první pohled o dosti krkolomný ideologický slepenec, společná kandidátka malých proevropských stran dává smysl. Přinejmenším vzhledem k omezenému voličskému potenciálu zúčastněných. Navíc, druhořadé volby bývají dobrou příležitostí pro voliče, kteří se vymezují vůči aktuální vládě a chtějí si s ní vyřídit účty.



Právě to je, spolu s vyšší tematickou, v tomto případě eurooptimistickou motivací jejich voličů, docela výhodná výchozí pozice Spojenců pro Evropu. A je dobře představitelné, že se zařadí mezi ODS, Piráty a ANO jako jejich rovnocenný protivník.



A co lidovci, kteří jdou do voleb s malými konzervativními formacemi, jakoby chtěli voličům naznačit posun doprava?



Naznačování čehokoliv ve volební kampani není z hlediska politického marketingu obecně moc dobrá cesta. Strany by s voliči měly raději „mluvit“ jasně, přímo, srozumitelně. Fakt, že se na lidovecké kandidátce objevili zástupci některých marginálních konzervativních stran, je asi až příliš sofistikovaným signálem směrem k voličské veřejnosti.

Obávám se totiž, že většina potenciálních ani faktických lidoveckých voličů tento signál vůbec nezaznamenala. Proto bych byl velmi skeptický, zda může přinést nějaký viditelný bonus v podobě zvýšeného přísunu hlasů. Lidovci ve skutečnosti stojí před úplně jiným úkolem. Musejí v prvé řadě efektivně zmobilizovat svoji stále velmi širokou členskou základnu.



Dobře vědí, že při nízké volební účasti může už třeba sto tisíc hlasů znamenat relativně slušný úspěch. Straničtí stratégové tak mohou vycházet z jednoduchých počtů. Když pětadvacet tisíc členů disciplinovaně přijde k volbám a každý ještě přivede pár rodinných příslušníků nebo známých, půl práce je hotovo.



Zbývá tradiční levice. ČSSD i KSČM možná sice zastavily propad, přesto nelze vyloučit, že jedna z těchto dvou stran nepřeleze pět procent. Co by to podle Vás znamenalo pro vládu a stabilitu současné koalice?



Perspektivy levicových stran opravdu nejsou dobré. Tipuji, že obě by považovaly za úspěch zisk byť i jediného mandátu. Už jen z toho prostého důvodu, že řady jejich beztak prořídlých voličů, kteří ještě neemigrovali k Babišovi, evropská problematika příliš nezajímá a mají tak spíše nižší motivaci se voleb zúčastnit.



Na druhé straně: ani případný volební výprask asi nebude mít nějaký bezprostřední dopad na loajální podporu současné vládní konstelace, ať už v rámci exekutivní koalice (sociální demokraté) nebo koalice parlamentní (komunisté). Popravdě řečenou, oběma partajím nic moc jiného nezbývá.

Evropské volby budou tak či tak dalším důkazem jejich postupného vyklízení politických pozic. A v takové situaci je jak pro ČSSD, tak i pro KSČM strategicky možná ještě důležitější, že mohou být spolu s hnutím ANO přinejmenším ještě nějakou dobu takříkajíc u lizu.



S tím souvisí poslední otázka: mají vůbec tyto volby šanci nějak pohnout s poměry a vnést do nich novou dynamiku?



Evropské volby samy o sobě zatím nikdy neodstartovaly nějaké zásadní otřesy na vnitropolitické scéně. A není mnoho důvodů domnívat se, že by tomu tentokrát mělo být jinak. Pokud si vzpomínám, jediným významnějším momentem byla rezignace premiéra Špidly po debaklu sociální demokracie hned v prvních volbách v roce 2004. Kola národní politiky se zkrátka nejspíš budou točit dál podle své vlastní logiky.