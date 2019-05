Volby 2019: Pro vítězství ve Francii jde Le Penová. Co dalšího volby dosud přinesly? | info.cz

Volby do Evropského parlamentu se blíží ke konci, oficiální výsledky budeme znát po 23:00. Nevíme sice zatím nic o podobě příštího Evropského parlamentu, frakcí a koalic, zajímavé jsou ale i průběžné odhady národních výsledků z jednotlivých zemí. Jaká překvapení voliči přichystali ve Francii, Německu a jinde?

Francie

Hlasování ve Francii přineslo podle odhadů vítězství Marine Le Penové a jejího Národního sdružení. Měla by mít kolem 24 procent a zhruba o dva procentní body by měla předběhnout koalici kolem prezidentského hnutí Emmanuela Macrona. Na třetí příčce by si měli polepšit Zelení.

Le Penová výsledky označila za projev vůle lidu, který si bere moc zpět. Macronův úřad mluví o zklamání, které ovšem nezmění prezidentskou politiku.

Německo

Úspěch Zelených je nejvýraznějším momentem voleb v Německu. Podle odhadů zveřejněných na webu Evropského parlamentu jsou druzí se ziskem 21,8 procenta. Na první příčce je vládní CDU/CSU kancléřky Merkelové, která ovšem se ziskem 27,9 procenta nemá co slavit. Pozice konzervativní unie je o to zajímavější, že Manfred Weber z CSU byl coby volební lídr lidovecké frakce v EP vážným adeptem na post šéfa příští Evropské komise.



V případě CDU/CSU se mluví o dosud nejhorším výsledku v evropských volbách, stejně jako v případě německé SPD, která je podle odhadů s necelými 16 procenty třetí. Nijak výrazně neuspěla AfD, která je zástupcem pravicově-populistického proudu, jemuž se před volbami předpovídaly dobré výsledky.

Rakousko

Klíčový úspěch si v Rakousku připsali lidovci kancléře Sebastiana Kurze. Jeho rozdrobenou vládu čeká už zítra hlasování o důvěře, které je důsledkem koaliční krize. Odhady, které lidovcům předpovídají necelých 35 procent dávají Kurzovi jistou naději. Druzí by v Rakousku měli být opoziční sociální demokraté, třetí pak Svobodná strana Rakouska, která je kvůli bývalému vicekancléři HC Strachemu v centru zmíněného skandálu.

Volební účast

Pozoruhodná je i volební účast, která podle zprávy Evropského parlamentu byla nejvyšší za posledních dvacet let. V neděli večer ji v celoevropském měřítku odhadoval mezi 49-52 procenty. V Česku byla účast zřejmě vyšší než minule, ale jen o procentní body - odhady uvádějí 20 procent.