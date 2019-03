Voliči chtějí Konečnou, ne Štětinu, máme šanci na čtyři křesla, věří jednička kandidátky KSČM

KSČM chce před květnovými volbami do Evropského parlamentu nalákat své staré voliče na mladé tváře. Jednička kandidátky Kateřina Konečná v rozhovoru pro INFO.CZ odmítá europarlamentní odhady, které straně předpovídají dvě křesla, a věří ve dvojnásobek. Pomoci k tomu má kampaň na sociálních sítích, e-maily a osobní kontakt s voliči. „Po celou dobu, co jsem v KSČM, jsem slýchala, že je škoda, že nemáme více takových Konečných a mladých lidí. Vypadá to, že to tehdy opravdu mysleli vážně a nyní těm mladým tu šanci dají,“ říká k rozhodnutí ústředního výboru partaje. Proč komunisté radši nevsadili na osvědčené páky? A co si slibují od sjednocené kandidátky, na které kromě KSČM najdeme i zástupce dalších levicových stran a hnutí?

Podle nedávného průzkumu, který si nechal zpracovat Evropský parlament (celý dokument ZDE), by KSČM v květnových volbách do Evropského parlamentu získala dva mandáty. Nyní máte tři křesla, takže byste si pohoršili. Co na tu prognózu říkáte?

Nevěřím tomu. Nechci sice zpochybňovat žádné průzkumy, ale myslím si, že v ČR to bude hlavně o volební účasti. Pokud se potvrdí model, se kterým před několika týdny pracovala Česká televize, tak přijít k volbám jsou připraveni spíše liberální voliči, což je pravda, že stranám, jako je KSČM, nesvědčí. Na druhou stranu já jsem přesvědčená, že pokud se nám podaří v naší kampani dobře komunikovat s našimi lidmi a také s klasickým levicovým voličem a přesvědčit je, aby šli volit, tak máme šanci na zisk tří až čtyř mandátů. Moc bych si to přála i kvůli lidem, které máme na kandidátce.

Možné zisky českých stran v eurovolbách (projekce EP z 18. února 2019)autor: Evropský parlament

Říkáte, že povede kampaň především tak, abyste motivovali vaše voliče, aby vůbec přišli. Je totiž pravda, že volby do Evropského parlamentu tradičně provází nižší volební účast, a to neplatí jen o Česku nebo Slovensku, ale po celé unii. Jak to chcete udělat?

Velmi jednoduše. Je pravda, že naši voliči evropské a také senátní volby příliš nemusí, protože jsme se k tomu nikdy nestavěli úplně pozitivně. Nicméně v EU jsme a chceme to komunikovat tak, že v Evropském parlamentu máme 21 křesel a každý, i ten, kdo nesouhlasí se vším, co EU dělá, nebo je dokonce protievropský, si musí uvědomit, že tato křesla se obsadí. A lidé, kteří je získají, nás budou v Evropském parlamentu zastupovat. Jsem přesvědčená, že naši voliči chtějí, aby tam seděla paní Konečná a ne pan Štětina. To je velmi jednoduchá rovnice. „Nevolbou“ nezískáme vůbec nic.

V čele kandidátky máte mladé lidi. Myslíte, že tím můžete oslovit i starší elektorát?

Tyto mladé kandidáty zvolili členové ústředního výboru, což jsou lidé, kteří v KSČM působí už dlouho. To, jak naše kandidátka vypadá, je jejich práce. Už to mi dává naději, že jsme tím schopni oslovit i starší generaci, kterou ve straně máme. Po celou dobu, co jsem v KSČM, jsem slýchala, že je škoda, že nemáme více takových Konečných a mladých lidí. Vypadá to, že to opravdu mysleli vážně a nyní těm mladým tu šanci dají.

Práce poslance Evropského parlamentu vyžaduje určité zkušenosti a také znalosti – minimálně toho, jak funguje politika. Není to, že máte v čele kandidátky mladé lidi, naopak kontraproduktivní?

Já jsem přesvědčená o tom, že tito lidé jsou na tu práci připraveni, protože i když to jsou mladší ročníky, tak mají za sebou nějaké životní zkušenosti. Rozhodně to nejsou nepopsané listy papíru, které bychom odněkud vytáhli jako králíky z klobouku, ale museli si to ve svých stranách odpracovat (kandidátní listina KSČM se skládá se zástupců většího počtu stran; pozn. redakce). My je proto nepředstavujeme jen jako mladé tváře, ale zároveň jako velmi zkušené.

Jejich nespornou výhodou je to, že mají nejen zkušenosti ze života v ČR, ale mnozí z nich žili i nějakou dobu v zahraničí. Dále tomu dávají obrovskou energii. Nepochybuji o tom, že tito lidé jsou schopni do práce v Evropském parlamentu vplout takovou rychlostí, že do půl roku se smažou rozdíly oproti těm, kteří tu seděli pět let.

Specializujete se každý na nějakou oblast?

Ano, témata máme rozdělená. Pokud by se podařilo, aby po volbách pracovali v oblastech svého zájmu, tak se do toho dostanou během několika týdnů. Určitě nebudou potřebovat dva roky na to, aby se rozkoukali.

Co tedy můžeme čekat v kampani?

Určitě se budeme soustředit na sociální sítě, které se ukazují jako alfa a omega, a také na emailovou komunikaci. Naši voliči totiž často používají právě emaily. Osvědčilo se nám, že když potřebujeme rychle předat informace, tak volíme právě tuto formu. Samozřejmě jsme zahrnuli i bannery a noviny a budeme voliče hodně oslovovat napřímo.

Náš program má 70 základních bodů, ale do kampaně půjdeme s desaterem základních témat, která chceme komunikovat. Bude se to týkat toho, co je podle nás špatně. To je nejen dvojí kvalita potravin, ale i nízké mzdy. Budeme reflektovat také téma referenda, výdajů na zbrojení nebo daňových rájů.

Kampaň bude hodně kontaktní. Nebudeme dělat žádné krajské mítinky, ale rozjedeme se po republice a budeme se snažit mluvit s lidmi a přesvědčovat je, aby přišli k volbám a nad volbou přemýšleli.

Zmiňujete volební účast. Bude ona pro vás tou největší výzvou před volbami?

Přála bych si, aby výzva byla v tom, že se v kampani budeme všichni chovat korektně. To, že se tak nechováme, nám voliči dávají najevo a vrací nám to. Když si dnes přečtete některé facebookové diskuse, tak uvidíte, že i tam je vše negativní, je v tom arogance a najdete tam útoky nebo i vyhrožování. Přála bych si, abychom tuto kampaň, která nás čeká, všichni ustáli. Ano, jsme konkurenti, ale konkurence spočívá v tom, že každý z nás nabízí jinou cestu v Evropě. Mělo by to tedy být o střetu vizí o budoucnosti a nemělo by to být založeno na tom, kdo má více peněz nebo komu píáristi připraví lepší noviny nebo na koho najdou větší špek. Chtěla bych, aby se to vyhnulo osobní rovině.

Tomu ale sama nevěříte…

Nevěřím, ale ptala jste se mě, co považuji za největší výzvu. Jsem v politice už 17 let a vím, co mohu očekávat. Myslím, že politika obecně velmi zhrubla. Zúžila se na to, že vám někdo vynadá nebo vás napadne. Není to o střetech vizí nebo hlavních debatách. To, že je politika dnes agresivní, vede pouze k tomu, že se popouzejí lidi a aktivují fakeové profily, které jsou ještě agresivnější a arogantnější. Je to nekonečná spirála, která se rozbíhá.

Do eurovoleb jdete jako sjednocená levice. Pošilháváte i po voličích sociální demokracie?

Nápad sjednotit českou levici nás napadl někdy před rokem a pak jsme na něm poměrně dlouho pracovali. Výsledkem je volební program, se kterým se ztotožňují všechny zúčastněné strany a organizace. Pro mě je takovým mementem situace italských komunistů, kteří se skutečně rozštěpili a nyní jsou úplně rozdrobení. To samé se dá říct o řecké Syrize, kolem které vzniklo nějakých šest sedm stran. S diskusí s kolegy v Evropském parlamentu vím, že to k ničemu dobrému nevedlo. Uvědomila jsem si, že dalším štěpením nic nezískáme.

A získáte tedy víc?

Nevím, jestli tím, že jsme levici sjednotili, získáme víc, ale minimálně jdeme cestou sjednocování a ne hledání rozdílů. To byl hlavní záměr, protože jsme se nechtěli prát o hlasy s podobně smýšlejícími stranami a organizacemi, které by nakonec měly velmi podobné programy. Možná to zapříčiní to, že budeme mít lepší výsledek, přece jen volební aritmetika je volební aritmetika, ale určitě tam nebyla primárně touha zlikvidovat někoho jiného.

Co říkáte na štěpení české pravice, kde v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu vzniklo hned několik nových hnutí a strany, které spolu spolupracovaly, se rozhodly jít do volebního klání samostatně?

Nám by to svým způsobem mohlo vyhovovat, ale nechci nikomu mluvit do jeho strategie a kampaně. Mám dost práce s tou naší a moc to ani nesleduji. Na druhou stranu já jsem zatím kromě vyhlášení, že budou vznikat nová hnutí, neviděla žádný jejich program a vlastně to, s čím do voleb jdou. Ale jak říkám, necílíme na stejné voliče, tak to neřeším tolik, jako třeba to, co chystá hnutí ANO, SPD nebo ČSSD.

Jak se díváte na to, že ve volbách do Evropského parlamentu bude kandidovat mediální magnát Jaromír Soukup? Ten by přece ve vašich vodách lovit mohl.

Ano, ten nás zajímá, ale u něj také stále nevím, zda to bude hnutí, nebo bude sám. Soukup je pro mě další miliardář v politice, kterého rozhodně podle jeho názorů nelze považovat za levičáka, ale cílí na levicové spektrum televizních diváků, které několikrát denně intenzivně oslovuje. Určitě ale netvrdím, že by jeho kandidatura nezamávala hlasy na levici. Navíc by mne zajímal souboj Babiš-Soukup jakožto souboj dvou miliardářů na jednom politickém kolbišti.