Z francouzských ulic do srdce EU. Žluté vesty jsou hitem eurovoleb, lanaří je krajní levice i pravice

Tři čtvrtiny požadavků hnutí žlutých vest obsahuje náš program, tvrdí šéf krajně levicové Nepoddajné Francie Jean-Luc Mélenchon. Podle lídra kandidátky krajně pravicových lepenovců Nicolase Baye nejlépe odpovídá požadavkům demonstrantů právě jejich politická nabídka. O nesourodé hnutí blokující kruhové objezdy a kritizující vládní politiku je před volbami do Evropského parlamentu zájem.

Nejsme ani vpravo, ani vlevo, říkali v Paříži před Vánoci mnozí demonstranti, kteří se sjeli do metropole oblečení do typických žlutých vest. Na politiky byli rozzlobení, a většina z nich proto ani nechodí k volbám. Na francouzské politické scéně se přesto nyní rozehrál boj o to, kdo bude statisíce těchto lidí zastupovat.

Zaštítit se před volbami do Evropského parlamentu výrazem „žluté vesty“ touží hned několik stran počínaje komunisty, přes podobně smýšlející Nepoddajnou Francii, až po Národní sdružení Marine Le Penové nebo Patrioty jejího bývalého souputníka Floriana Philippota. Právě posledně jmenovaný politik, svého času pravá ruka Le Penové, podal ve čtvrtek žádost o registraci značky „žluté vesty“ u Národního institutu pro průmyslové vlastnictví. Úřad serveru France info potvrdil, že žádost zkoumá, k Philippotovým šancím se ale nevyjádřil.

Philippot, stoupenec takzvaného frexitu (odchodu Francie z EU) doufá v zisk pěti procent ve volbách, průzkumy mu zatím předvídají zisk pouhého procenta. I proto se Patrioti označují za „skutečné přátele žlutých vest“ a nabízejí jim vytvoření společné kandidátky.

Otevřenou kandidátku pro zástupce žlutých vest mají ale i lepenovci. „Podáváme ruku všem, kteří chtějí pokračovat v boji,“ vzkázal demonstrantům Nicolas Bay, europoslanec a lídr kandidátky Národního sdružení. Zahraničně politický expert strany tvrdí, že její politická nabídka odpovídá požadavkům žlutých vest nejlépe.

Ve čtvrtek se pak na žluté vesty obrátil šéf komunistické kandidátky Ian Brossat. I on jim nabídl otevřené kandidátky. Přítomnost žlutých vest ve volbách je podle něj nutná, aby nebyly odtržené od sociální reality. „Přeji si, aby tam byly žluté vesty, modré košile, modré límečky. Aby na našich kandidátkách nalezla své místo ta část pracující Francie, která byla v posledních týdnech hodně slyšet,“ citoval ho časopis Le Nouvel Observateur.

U krajní levice ještě zůstaňme. Zatímco dříve silní socialisté se i nadále potácejí v krizi a s hrůzou očekávají další odliv voličů, jejich místo na pozici nejsilnější levicové strany převzalo hnutí Jeana-Luca Mélenchona Nepoddajná Francie. Mélenchon demonstranty veřejně podporoval už od počátku a nedávno se nechal slyšet, že tři čtvrtiny jejich požadavků jsou obsaženy v programu jeho hnutí.

Ve hře je ale stále i varianta samostatné kandidátky žlutých vest. Průzkum agentury Odoxa-Dentsu Consulting z 21. prosince ukazuje, že nesourodé hnutí by mohlo získat osm procent hlasů a oslabit tak především lepenovce, ale i ostatní strany.

Politolog Jan Kovář, který se evropskou integrací a volbami zabývá na Ústavu mezinárodních vztahů, je ale ke kandidátce žlutých vest spíše skeptický: „Velké naděje na úspěch jí nedávám, pokud se tedy vůbec realizuje,“ říká s tím, že během pěti měsíců bez institucionálního zázemí, které obvykle politické strany mívají, bude těžké mobilizovat voliče. „Předpoklad, že vlna společenské podpory, jež nyní mají, vydrží až do května, se mi nezdá reálná,“ myslí si a připomíná, že v minulosti takto rychle vzniklá uskupení výrazně neuspěla.

„Nevím také, kdo by byl jejich přirozeným partnerem v jiných členských zemích,“ upozorňuje také na druhou dimenzi problému, tedy potřebu se zařadit do některé z europarlamentních frakcí, aby žluté vesty mohly dění ve sněmu účinně ovlivňovat.

Jedním ze stoupenců myšlenky na samostatnou kandidátku je mediálně známý Jean-Francois Barnaba z departementu Indre ve střední Francii. Ten už před časem mluvil o tom, že pracuje na sestavení kandidátky, minulý týden pak na toto téma v Paříži zorganizoval setkání několika desítek lidí a další schůzku plánuje na leden v Marseille.

Barnaba v rozhovoru pro deník Parisien přiznal, že nejtěžším úkolem je přesvědčit lidi, kteří odsuzují politický systém, aby se do něj zapojili. Kromě toho musí najít 79 vhodných a ochotných kandidátů a shromáždit minimálně milion eur na kampaň. To by neměl být až takový problém, 800 tisíc eur už mají žluté vesty slíbené od šéfa Nezávislé ekologické aliance a s příspěvkem se hlásí například i někdejší ministr a bývalý majitel fotbalového týmu Olympique de Marseille Bernard Tapie.

Složitější než nalézt peníze může být shoda na programu. Podle Barnaby by měl stát na třech pilířích: zvýšení kupní síly, referendu z občanské iniciativy a Evropě. Zde prý budou žluté vesty muset definovat svoji pozici „okolo nejmenšího společného jmenovatele“. Mezi demonstranty jsou totiž jak ti proevropsky smýšlející, tak i skalní euroskeptici a přívrženci frexitu.

Vzhledem k chybějící struktuře hnutí je ale nyní těžké odhadnout, jak velkou roli v něm mediálně zdaný Barnaba hraje. Jedna z dalších osobností hnutí, Jacline Mouraudová z Bretaně, chce pro změnu založit vlastní politickou stranu. Vzhledem k tomu, že se po ústupcích prezidenta Emmanuela Macrona stáhla do ústraní a vyjádřila s nimi částečnou spokojenost, jí řada radikálnějších demonstrantů nyní spílá a podezírá ji ze spolupráce s Macronovým hnutím republika vpřed!.