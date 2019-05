Žluté vesty promrhaly jedinečnou šanci. Rozhádané hnutí míří do propadliště dějin | info.cz

Ještě v lednu předvídaly průzkumy francouzskému hnutí žlutých vest solidních 7,5 procent, což by stačilo asi na sedm křesel v Evropském parlamentu. Poslední sondáže ze začátku května ale protestní hnutí vrátily do reality – jedna z kandidátek se pohybuje okolo dvou procent, druhé by nedalo hlas ani jedno procento voličů. Volební klauzule pro vstup do europarlamentu je přitom pět procent.

Co stojí za takovým pádem? Rozhádanost a nejednotnost lidí, kteří každou sobotu už více než půl roku oblékají žluté vesty a protestují proti politice prezidenta Emmanuela Macrona. Část z nich jakékoliv zapojení do politiky odmítá s heslem „nebudeme jako oni.“ Další by sice byli ochotní se angažovat, shodnou se ale maximálně v tom, co nechtějí – a to je pro účast ve volbách poněkud málo.

V jednu chvíli se dokonce zformovaly až čtyři možné kandidátky žlutých vest. Lídryně první z nich Ingrid Levavasseurová hodila ručník do ringu ještě před registrací kandidátky na ministerstvu vnitra. Její místo na nové kandidátce zvané Žlutá aliance zaujal zpěvák Francis Lalanne, který už v minulosti figuroval na kandidátkách ekologů.

Na druhé straně politického spektra – ale také oblečená do žlutých vest – stojí krajně pravicová kandidátka Občanská evoluce vedená Christophem Chalençonem. Muž, který mimo jiné nedávno organizoval sraz žlutých vest s italskými populisty, má blízko ke krajní pravici. Jeho preference se nyní pohybují těsně nad nulou.

Žlutými vestami na kandidátkách se ale ohání i bývalý spojenec Marine Le Penové Florian Philippot, francouzští komunisté nebo suverenisté pod vedením Nicolase Duponta-Aignana. Potřebné pětiprocentní hranice na vstup do Evropského parlamentu nyní nedosahuje nikdo z nich.

Debata, kterou jako odpověď na požadavky hnutí zorganizoval prezident Macron, ukázala, že jejich hlavní požadavky, jako je zavedení referenda z občanské iniciativy, zbytku země na srdci až tolik neleží.

Jak je vidět i z volebních kandidátek, hnutí navíc „infikovali“ stoupenci krajní levice i pravice. Ostatně i jeden z mluvčích pařížských žlutých vest, který mě na schůzce ubezpečoval o pacifické povaze hnutí, sepsal po nedávném vytlučení výloh na bulváru Champs-Elysées jejich seznam. Ke každému z obchodů napsal jejich hříchy – od dětské práce v jižní Asii u obchodů s oblečením až po africké krvavé diamanty v klenotnictví.