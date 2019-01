Žluté vesty ve Francii povede do voleb zdravotní sestra. Kdo je Ingrid Levavasseurová?

Francouzi ji znají z televize, kde oblečená do žluté vesty několikrát diskutovala a hájila požadavky svého hnutí. Nyní se 31letá ošetřovatelka a později zdravotní sestra Ingrid Levavasseurová chystá do politiky. Právě ona povede kandidátku Shromáždění z občanské iniciativy (RIC) do voleb do Evropského parlamentu.

Několik podrobností o sobě Levavasseurová prozradila během vystoupení v televizi LCI. Je svobodná, má dvě děti a žije v obci Pont-de-l’Arche v Normandii.

V nemocnici za 33 tisíc

V době, kdy pracovala na poliklinice v Rouenu, pobírala dle svých slov 1 250 eur měsíčně (asi 33 tisíc korun). K hnutí žlutých vest se připojila hned v listopadu, 24. listopadu se zúčastnila druhého dějství protestů na pařížském bulváru Champs-Elysées. Na začátku prosince už pak sama organizovala mítinky a blokádu kruhových objezdů v Normandii.

Při jednom ze svých prvních vystoupení vyloučila jakékoliv politické ambice a uvedla, že jen „chce být slyšet“. Začátkem prosince ale podle televize CNews změnila názor a připustila, že by se mohlo sociální hnutí transformovat v politickou sílu.

Kandidátka s podporou Tapieho

V pátek ráno v televizi BFMTV vyvracela spekulace o tom, že by kandidátku RIC financoval miliardář Bernard Tapie, který v minulosti zasedal v parlamentu a také vlastnil fotbalový klub Olympique Marseille. „Bernard Tapie nás morálně podporuje. Pronajal nám podnik La Provence, abychom se měli kde scházet, to je vše. Nedá nám ani cent,“ ujišťovala.

Pětasedmdesátiletý byznysmen je mužem s pochybnou pověstí – v době, kdy vlastnil Olympique Marseille, byl obviněn z ovlivňování zápasů, týmu byl odebrán mistrovský titul a byl přeřazen do druhé ligy. V roce 1994 byl také odsouzen ke dvěma letům vězení za korupci a ovlivňování svědků.

Rozpaky pak ve francouzských médiích vzbudila i dvě jména mezi zatím deseti zveřejněnými kandidáty. Jak informoval deník Libération, 53letý ředitel firmy Marc Doyer podporoval prezidentskou kandidaturu Emmanuela Macrona nejen během jeho kampaně, ale ještě v prosinci loňského roku se nechal vyfotit v tričku s nápisem Emmanuel Macron prezident. Přes něj měl oblečenou žlutou vestu a psal, že je možné volit a podporovat Macrona a zároveň si oblékat žlutou vestu.

Sacré personnage que ce Marc Doyer, qui se réclamait marcheur gilet jaune début décembre. pic.twitter.com/BqYZ3Gq82T — Vincent Glad (@vincentglad) 24. ledna 2019

Ve středu 23. ledna se pak Doyer objevil na vznikající kandidátce žlutých vest. Novináři i žluté vesty se mohou ptát, zda nejde spíš o oportunistu než o skutečného stoupence hnutí.

Čtyřka kandidátky RIC Brigitte Lapeyronieová zase v minulosti působila ve středové straně UDI, ředitel kampaně Hayk Shahinyan byl zase členem mladých socialistů. O politické nováčky vzešlé z obyčejných demonstrantů tedy v případě kandidátky vedené Levavasseurovou zřejmě nepůjde.