Zúčastní se Británie eurovoleb, pokud bude brexit odložen? Unii straší vidina 73 Farageů

Dodatek o možnosti odložit brexitu sice britští poslanci tento týden neschválili, odklad přesto stále nelze vyloučit. Pokud se Mayové nepodaří s EU vyjednat ústupky, díky kterým by poslanci brexitovou dohodu schválili, může dojít i na tento scénář. Zpožděný odchod Londýna z unie by ale Bruselu mohlo přidělat velké starosti. A to v případě, že by se Británie musela účastnit voleb do Evropského parlamentu. Ty proběhnou v druhé polovině května a s Británií se v nich už nepočítalo, odložení brexitu však může zamíchat kartami. Převážit by v nich mohli euroskeptičtí politici typu Nigela Farage.

Konání voleb do Evropského parlamentu je pro britskou premiérku Theresu Mayovou velkým strašákem. A proto i jedním z důvodů, proč tak tlačí na dodržení termínu brexitu stanoveného na 29. března. Odložení odchodu z EU Mayová dlouhodobě odmítá s tím, že jediné možné scénáře jsou: brexit s dohodou, bez dohody nebo žádný brexit.

Pokud se ale Mayové nepodaří s unií dohodnout na ústupcích ohledně severoirské pojistky, k čemuž jí v úterý pověřil britský parlament, může přijít na řadu odchod bez dohody. Neřízený odchod si však většina poslanců nepřeje, premiérka tak může být zatlačena do kouta s tím, aby Británie termín brexitu podle článku 50 nakonec odložila. A získala tak víc času. Což by musely schválit i ostatní země Evropské unie, ani ty si ale tvrdý brexit nepřejí. Odložení odchodu Velké Británie z Evropské unie je tak víc než reálné.

Možnost odkladu připouští také unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier, podle něj je však v případě britské žádosti o odložení termínu nutné, aby měl Londýn jasno v některých klíčových otázkách. „Zaprvé a za druhé, proč a na jak dlouho? A za třetí: nezkomplikuje to květnové evropské volby?“ řekl Barnier pro deník Luxembourg Times s odvoláním na hlasování, které v zemích Evropské unie proběhne ve dnech 23. až 26. května.

Barnierova otázka je rozhodně na místě – s Velkou Británií se totiž v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu již nepočítalo. Už v červnu proto evropští poslanci schválili snížení počtu křesel v Evropském parlamentu poté, co Spojené království v březnu odejde. Místo 751 mandátů se tak má nově rozdělovat 705 poslaneckých míst.

Britským zástupcům přitom doposud patřilo 73 křesel. Podle nových pravidel má 46 křesel po brexitu zůstat prázdných pro případ, že do Evropské unie v budoucnu vstoupí nové země. Zbylých 27 křesel patřících nyní Britům pak obsadí noví europoslanci ze 14 různých zemí, které současné rozdělení mandátů znevýhodňuje – nejvíce tak posílí Francie a Španělsko, kterým přibude po pěti poslancích.

Případné odložení brexitu tak může před evropskými volbami opravdu dramaticky změnit hru. Jak by se situace následně řešila? Podle odborníka na Evropskou unii z Mendelovy univerzity v Brně Ondřeje Mocka by v případě odložení brexitu o několik měsíců Spojenému království nezbývalo nic jiného, než se voleb účastnit.

„Je otázka, zda by byl brexit zastaven, nebo jen odložen, A také, o jakou dobu by byl odložen. V případě, že by šlo jen o pár týdnů a brexit by se konal ještě před volbami, Británie by se jich neúčastnila, protože už by byla teoreticky venku. Pokud se ale odloží třeba o rok, museli by se evropských voleb účastnit – to znamená, že rozdělení křesel by zůstalo takové, jaké je v současnosti. Evropský parlament by tak měl 751 poslanců ve stávajícím poměru, tedy co se zemí týče,“ vysvětluje pro INFO.CZ.

Volby do Evropského parlamentuautor: Info.cz

To by ale nebyla veselá zpráva ani pro Evropskou unii. Lze totiž předpokládat, že po dvouletém jednání s Bruselem budou britští voliči tímto dialogem značně znechucení. A mohli by tak během voleb do europarlamentu dát přednost euroskeptickým stranám. Taková hnutí přitom podle očekávání posílí i bez účasti Británie.

„Co by se dělo na ostrovech v případě kampaně voleb do Evropského parlamentu a jak by britští voliči, kteří jsou už brexitem poměrně unavení, hlasovali, to nechci odhadovat. Podle některých komentářů ale panuje obava, že se v parlamentu může objevit 73 Nigelů Farageů. Takový strach je podle mě reálný. Dokážu si představit, že v poměrném zastoupení se Britové vyjádří vůči EU negativně a podpoří euroskeptické strany,“ míní Mocek.

„Ač to můžeme my na kontinentu vnímat jakkoliv, na britských ostrovech je Evropská unie v tomto ohledu vnímána negativně, jakási snaha bránit vlastní národ by proto v myslích Britů určitě převážila. Pokud se tedy Británie zúčastní voleb, dokážu si představit velice emocionální kampaň, která bude vůči Evropské unii poměrně vyhrocená. A myslím si, že euroskeptici by mohli i poměrně razantně vyhrát,“ dodává expert Mendelovy univerzity.

Na účasti Británie v evropských volbách proto nemá zájem jak Londýn, tak ani samotná Evropská unie. V případě nutnosti odložení termínu brexitu se proto nedá vyloučit ještě další možnost - obě strany se nakonec dohodnou, že Spojené království i navzdory časově posunutému brexitu volit nebude. Úplné zastavení brexitu by však bylo úplně jiný případ a Spojené království by se voleb účastnit naopak muselo. I to je přitom jedna z variant, jak může brexitový proces nakonec dopadnout, i když tato možnost se jeví jako výrazně méně pravděpodobná.