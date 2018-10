Volby 2018

Rozhovor spolu vedeme ve chvíli, kdy je na Vsetínsku sečteno zhruba 97 procent okrsků a máte necelých 52 procent hlasů. Měl byste tedy zvítězit už v prvním kole. Jak to hodnotíte?

Určitě je to příjemná zpráva.

Zatím to z výsledků vypadá, že byste zároveň mohl být jediným kandidátem, kterému se to podařilo (nakročeno má ještě Jiří Drahoš v Praze). Podle průběžných výsledků lidovci v Senátu navíc jistě posílí. Co na to říkáte?

Z toho mám radost.

Pro vás to bude už třetí období v Senátu. Máte představu, s čím byste do něj chtěl jít?

Já si myslím, že to, co v naší opravdu krásné a zároveň bohaté zemi dělá občanům vrásky na čele nebo je štve a činí tu nespokojenost, tak je nespravedlnost. To znamená, že ne každému se měří stejným metrem. Pořád je tu ještě ze strany státu špatné rozhodování. A to myslím i soudy, kdy jednou stejný soud rozhodne naprosto jinak než v minulém případě. Mezi lidmi vzniká pocit, že se spravedlnosti nedovolají a tak dále.

Samozřejmě záleží také na přípravě zákonů, aby byly takové, že například nebude možné je vykládat jinak než jednoznačně.

To jsou věci, na které se chci zaměřit. To znamená skutečně, aby věci tady u nás byly spravedlivé. O to jsem se snažil jako starosta a senátor, nyní jako hejtman a senátor. A chci v tom pokračovat. Je vidět, že i na úrovni řízení měst a krajů, když se tato myšlenka prosadí, tak že lidé budou spokojenější.

Jak vidíte budoucí rozložení sil v Senátu?

Nechme to na druhé kole, to nebudu předpovídat. Neprohlížel jsem nyní ani všechny výsledky. Síly se určitě významněji vyrovnají. Už tam nebude dávná naprostá převaha ODS a poté převaha sociální demokracie. Pevně věřím, že změna bude cítit. Jak to dopadne, to si počkejme.

V případě, že by lidovci byly opravdu tou nejvýznanmější stranou, chtěl byste se stát předsedou horní komory?

Já si myslím, že na všechny tyto otázky máme hodně času. Nejméně měsíc.