Do Senátu se v Moravskoslezském kraji zatím přihlásilo 13 lidí

Kandidátní listiny podalo v Moravskoslezském kraji už 13 zájemců o funkci senátora. Volit budou lidé na podzim ve třech obvodech, a to Ostrava-město, Karviná a Opava. Všichni současní senátoři budou svůj post obhajovat. V roce 2012 v těchto volebních obvodech kandidovalo 18 zájemců. Zjistila ČTK. Na podání přihlášek mají zájemci čas ještě týden. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat 5. a 6. října společně s komunálními volbami.

Opavský magistrát podle mluvčího Romana Konečného dosud přijal čtyři přihlášky, před šesti lety bylo kandidátů šest. Za ČSSD by měl senátní křeslo obhajovat ředitel Centra sociálních služeb Hrabyně Vladimír Plaček. Proti němu by měli z dosud známých uchazečů kandidovat za ANO pedagožka Simona Horáková, za lidovce starosta Hradce nad Moravicí Josef Vícha, za SPD lékař Kamil Běrský, za Piráty ředitel gymnázia Petr Pavlíček nebo za komunisty instruktor autoškoly Vlastimil Kupka. V obvodu také postaví společného kandidáta TOP 09, ODS, Strana soukromníků, STAN a Strana zelených, bude jím starosta Bolatic Herbert Pavera (TOP 09).

Magistrát v Ostravě dosud eviduje pět přihlášek, řekla ČTK mluvčí Andrea Vojkovská. V roce 2012 jich registroval sedm. Volby tehdy vyhrál horolezec Leopold Sulovský, kterého do boje vyslalo hnutí Ostravak, Sulovský hodlá kandidovat i letos. Jeho soupeřem by měl být například někdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. Předsednictvo ČSSD ho sice jako kandidáta nepodpořilo, ale ostravským sociálním demokratům se podařilo posbírat potřebné podpisy pro jeho kandidaturu a voleb se tak může účastnit jako nezávislý. Zájem o senátorské křeslo dříve avizoval i majitel cukrárny Ivo Gondek, který se o post má ucházet za hnutí ANO, lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš, která má kandidovat jako nezávislá kandidátka s podporou ODS a TOP 09. Za Piráty chce do Senátu vysokoškolský pedagog Martin Tomášek a za komunisty ekonom René Číp.

Karvinský magistrát zatím registruje čtyři přihlášky, při minulých volbách tam kandidovalo pět lidí. V obvodu Karviná mají proti současnému senátorovi a starostovi Bohumína Petru Víchovi podle dosud zveřejněných informací kandidovat ředitel nemocnice Jiří Matěj (ANO), lékař Bohdan Kufa (SPD) nebo bývalá poslankyně a někdejší primátorka Havířova na Karvinsku Milada Halíková.