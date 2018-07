Do souboje o Senát ve středních Čechách se zapojí komunální politici

Do voleb do Senátu ve středních Čechách bude kandidovat řada komunálních politiků. V horní komoře by v příštím volebním období rádi zasedli mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS), místostarostové Benešova a Říčan u Prahy Jiří Švadlena (ANO) a Zdeněk Hraba (STAN), starosta Kosmonos na Mladoboleslavsku Jiří Müller (ANO) nebo benešovský a krajský zastupitel Ivan Cinka (KSČM). Vyplývá to z informací od politických stran.