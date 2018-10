Volby 2018

Senát čeká po víkendových volbách proměna, která se dotkne i nejvyšších pater. V čele horní parlamentní komory nejspíš skončí Milan Štěch z ČSSD. Jako jeho možný nástupce bývá zmiňován Jiří Drahoš, který v prvním kole voleb zaznamenal výjimečný úspěch a byl rovnou zvolen. Jeho případné působení v čele Senátu by přineslo pikantní situace ve vztahu s Hradem a prezidentem Zemanem, informují Blesk Zprávy.

Není mnoho senátorů, kteří byli zvoleni hned v prvním kole. Přesně řečeno jich bylo v české historii jen 12, a to včetně Jiřího Čunka na Vsetínsku a Jiřího Drahoše v Praze 4. A právě o neúspěšném konkurentovi Miloše Zemana v prezidentské volbě se spekuluje coby o novém předsedovi horní parlamentní komory.

„Jiří Drahoš podle mě bude více přijatelný pro některé lidovce jako předseda Senátu než Jiří Čunek, který už má také funkci hejtmana,“ míní například politolog Jan Kubáček. Navíc by to mohlo být i popíchnutí Zemana. „Ten se totiž s předsedou Senátu musí při různých příležitostech potkávat. A ze svého vyzyvatele z prezidentské volby by nemusel mít v této roli velkou radost,“ dodal.

Drahoš by tak navázal na Štěcha, který se Zemanem v posledních měsících válčí. Mimo jiné třeba proto, že ve volbách hlavy státu podpořil právě Drahoše. „V tuto chvíli o takových věcech nespekuluji. Přicházím jako nováček do nového kolektivu, byť samozřejmě řadu svých senátních kolegů velmi dobře znám,“ napsal Drahoš Blesk Zprávám v reakci na dohady.

Chce prý začít pracovat na moderním Česku a funkce označil za druhořadé. „V Senátu chci ale každopádně hrát aktivní roli,“ dodal bez upřesnění.