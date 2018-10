Volby 2018

Pokud není senátorem nikdo zvolen již v prvním kole voleb, následuje po týdnu kolo druhé, do kterého podle zákona o volbách do parlamentu vždy postupují dva nejsilnější kandidáti z kola prvního. Co se ale stane, pokud například jeden z takto postupujících kandidátů zemře? Na takovou situaci pamatuje volební zákon.

Zemřelého kandidáta nahradí ten, který skončil v prvním kole jako třetí. Stejně je řešena i situace, kdy by se jeden z „finalistů“ senátní volby rozhodl po postupu do druhého kola z voleb odstoupit. I toho by totiž následně nahradil třetí kandidát v pořadí.

Totéž by nastalo i v případě, kdyby jeden z účastníků druhého kola pozbyl po prvním kole právo být volen. Co to znamená? Takový kandidát by například mezi prvním a druhým kolem přišel třeba o české občanství.

Dodejme, že žádný z těchto případů doposud v historii novodobého českého Senátu nenastal. Při letošním senátním klání jsme ovšem byli svědky trochu bizarní žádosti dosluhujícího pirátského senátora v obvodě Praha 2 Libora Michálka, aby se jeho protikandidát v druhém kole Marek Hilšer vzdal své kandidatury a oplatil Michálkovi jeho podporu před prezidentskou volbou.

