Hilšer se při kandidatuře do Senátu opírá o cizí peněženky. Lidé mu za měsíc přispěli čtvrt milionu

Bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer oznámil, že mu lidé za necelý měsíc přispěli požadovaným čtvrtmilionem korun na kandidaturu do Senátu. Získáním této částky lékař Hilšer podmiňoval své zapojení do volebního souboje v Praze 2. K dnešku mu na kampaň prostřednictvím crowdfundingu přispělo pět stovek lidí, shromážděná částka činila zhruba 276.000 korun.

"Rozhodli jste se vyslat obyčejného člověka do boje o Senát. A já jdu. Děkuju moc," uvedl Hilšer na svém twitterové účtu. Lidé mu budou moci nadále přispět ještě během nadcházející pěti dní, podle výše příspěvku si mohou vybrat i různé odměny, mezi něž patřil i "med z Markova úlu". Ten už je ale rozebrán.

Hilšer se rozhodl do Senátu kandidovat za své nově založené "servisní" politické hnutí s názvem Marek Hilšer do Senátu. Jako člen horní komory by chtěl přispět mimo jiné ke změně stylu české politiky. Vadí mu sílící vliv populistů a extremistů, stejně jako "spojování komunistů s oligarchou" ve formě podpory KSČM vládě Andreje Babiše (ANO).

Ke kandidatuře do Senátu, který vnímá jako pojistku demokracie, přiměla Hilšera podpora lidí v prezidentské volbě, kde skončil pátý s podporou devíti procent voličů, když získal 455.000 hlasů. Mezi Hilšerovy soupeře bude patřit stávající senátor Libor Michálek (za Piráty) nebo herec Vladimír Kratina za ODS.