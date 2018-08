Kandidáti do Senátu a transparentní účty? Úřad už našel hříšníky, zřejmě i Paroubka

Kandidáti na senátory měli mít zřízeny transparentní volební účty do pěti dnů od vyhlášení termínu senátních voleb, nejpozději však do konce úterní lhůty pro předložení nominací. Podle webu Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí tak zřejmě neučinili všichni. K dnešku web nabízel údaje o kandidátech 23 stran a hnutí včetně jedné koalice a o šesti nezávislých adeptech na senátory.

Z devíti sněmovních stran v seznamu úřadu chybí pouze KDU-ČSL. Lidovci ovšem podle svého webu transparentní účet pro senátní volby mají. Z nezávislých kandidátů pak úřad neuvádí například bývalého premiéra a předsedu ČSSD Jiřího Paroubka, který se o mandát uchází v Ostravě.

"Kandidáti a kandidující subjekty v den zahájení své volební kampaně již mají mít zřízený volební účet a tento mají povinnost úřadu neprodleně oznámit," uvedl úřad. Nejzazším termínem je pro něj poslední den lhůty pro odevzdání kandidátní listiny.

Zatímco nezávislí kandidáti musejí mít každý svůj volební účet, v případě stranických kandidátů stačí podle úřadu jeden volební účet pro všechny. Musí z něj být zřejmé, že náklady na kampaň nepřesáhly zákonný limit dvou milionů korun za každého kandidáta, nebo 2,5 milionu korun v případě adeptů, kteří by postoupili i do druhého kola.

Do limitu nákladů na senátní volby se podle úřadu budou započítávat všechny náklady spojené s kampaní, bez ohledu na to, kde na území ČR vznikly. Úřad chce rozlišovat náklady senátních kandidátů, kteří budou usilovat souběžně o křeslo místních zastupitelů. Pro komunální volby totiž žádné limity výdajů na volební kampaň neplatí. Pokud by kandidát na senátora byl uveden například ve volebních novinách jen jako uchazeč o místo v zastupitelstvu, do senátních volebních nákladů to úřad nezapočítá.

Komunální volby se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb 5. a 6. října. Do senátních voleb se s ohledem na upřesněné údaje z litoměřického volebního obvodu přihlásilo letos nejméně 235 kandidátů.