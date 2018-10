Volby 2018

Strany a hnutí dnes mají poslední šanci odvolat v souladu se zákonem své kandidáty, které přihlásily do nadcházejících obecních i senátních voleb. Končí i lhůta pro zápis do voličských seznamů, což se týká především těch, kdo v posledních dnech změnili trvalé bydliště. Starousedlíci jsou v seznamech automaticky.

Možnost odvolat kandidáty nejpozději dva dny před začátkem hlasování stanoví zákon kvůli tomu, aby toto rozhodnutí mohlo být včas zveřejněno. Stejnou možnost mají i sami kandidáti, kteří svůj úmysl ucházet se o důvěru voličů přehodnotili.

Celkem od srpnové registrace kandidátek vypadly z boje o radnice dvě stovky uchazečů o místa na radnicích. Nejvíce jich ubylo ve středních Čechách, a to 35 hlavně kvůli stažení patnáctičlenné kandidátky ANO v Mníšku pod Brdy. Podobně v Hranicích na Přerovsku stáhli Piráti kompletní kandidátku s 23 lidmi kvůli tajeným dluhům jejího lídra. Nejméně adeptů - pouze čtyři - opustilo kandidátky v Pardubickém kraji.

Zapsat se do voličských seznamů musí i občané ostatních zemí EU, kteří by chtěli volit místní zastupitele. Podmínkou je ale to, aby měli v obci trvalý nebo přechodný pobyt. Podle informací Českého rozhlasu z ministerstva vnitra jich v srpnu bylo 3069.

Voliči mají dnes poslední příležitost požádat o voličský průkaz pro senátní volby v případě, že v době voleb nebudou v domovské obci, ale například na chalupě. Podmínkou je ale to, že budou hlasovat v rámci svého senátního obvodu.