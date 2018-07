Na Náchodsku již znají většinu kandidátů do senátních voleb

Kandidáty do podzimních senátních voleb na Náchodsku zveřejnila většina politických subjektů. Jedním z posledních, kdo tak učinil, bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Kandidátkou SPD je ekonomka Andrea Pajgerová, zjistila ČTK. Obvod Náchod je jediným v hradeckém kraji, v němž se senátní volby na podzim konají. Dosavadní senátor Lubomír Franc (ČSSD) mandát obhajovat nebude.

Kandidátem ČSSD bude místostarosta Náchoda Miroslav Brát, který je v zastupitelstvu Náchoda od roku 2002. Posledních sedm let je členem městské rady, od dubna 2016 je neuvolněným, tedy ne plně placeným, místostarostou.

Jako první svého kandidáta do podzimních senátních voleb oznámili lidovci. O zvolení senátorem na Náchodsku bude usilovat předseda KDU-ČSL a poslanec Pavel Bělobrádek, který je i zastupitelem kraje a zastupitelem v Náchodě. Bělobrádek bude mít ve volbách podporu hnutí STAN, které vlastního kandidáta stavět nebude.

TOP 09 o senátních volbách na Náchodsku ještě nerozhodla. Podle krajského předsedy TOP 09 Aleše Cabicara je ve hře postavení vlastního kandidáta nebo podpora kandidáta jiné strany. "V případě vyjádření podpory jinému než vlastnímu kandidátovi z dosavadních diskusí vyplývá, že osobnostně i programově by mohl podporu TOP 09 získat Pavel Bělobrádek," řekl ČTK Cabicar.

Piráti podle krajského předsedy Pavla Bulíčka už rozhodli, že do Senátu na Náchodsku kandidovat nebudou. "Nenašli jsme vhodného kandidáta, který by odpovídal našim představám. Je to uzavřená věc," řekl ČTK Bulíček. Odmítl však říct, jestli Piráti někoho z kandidátů podpoří.

ODS do voleb vyslala bývalého policejního prezidenta a současného prvního náměstka hejtmana hradeckého kraje Martina Červíčka. Hnutí ANO vyšle do voleb živnostníka, krajského zastupitele a zastupitele města Hronov Petra Koletu. Koleta bude i v čele kandidátky ANO pro komunální volby v Hronově. Společně s komunálními a senátními volbami 5. a 6. října se v Hronově uskuteční i referendum o sporné výstavbě nového městského úřadu a prodeji městského majetku.

Za KSČM bude kandidovat do Senátu pedagožka, členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a bývalá poslankyně Soňa Marková. Marková na Náchodsku do Senátu kandidovala i při posledních volbách v roce 2012. Získla nejvíce hlasů v prvním kole, ve druhém ji porazil Franc. Dosavadní senátor Franc křeslo senátora získal v roce 2012, když byl i hejtmanem Královéhradeckého kraje. Kraj Franc vedl v letech 2008 až 2016.