Volby 2018

Jiří Pospíšil, který má velmi reálné šance na významný volební úspěch v Praze, je i ze všech hodnocených osobností nejvíce preferovaným politikem, který by měl dle v souhrnu 35,3% dotázaných ve volbách uspět.

Za Jiřím Pospíšilem se velmi těsně umístil lidovecký senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který obhajuje senátorský mandát ve vsetínském volebním obvodě. Jiří Čunek se těší důvěře v souhrnu 36,7% veřejnosti a uspět v nadcházejících volbách by měl dle v souhrnu 35,1% dotázaných obyvatel ČR.

Velmi oblíbenou osobností je i primátor města Teplice a stávající senátor obhajující svůj mandát za ODS ve vol. obv. č.32-Teplice Jaroslav Kubera, následován publicistou a bývalým ředitelem politického odboru kanceláře prezidenta Václava Klause, kandidáta do Senátu ve vol. obv. č.26-Praha 2 Ladislavem Jaklem. Ten kandiduje jako nestraník za SPD.

Jaroslav Kubera je znám zejména jako odpůrce protikuřáckého zákona, ale i dalšími neotřelými názory a velmi osobitým vystupováním stejně jako Ladislav Jakl, který je znám řadou kontroverzních, ale nutno dodat velmi osobitých a provokativních výroků a postojů, mezi něž lze zařadit i právě kandidaturu za SPD.

Senátní volbyautor: INFO.CZ

Velmi zajímavým zjištěním je ovšem i pátý nejdůvěryhodnější expremiér a bývalý předseda ČSSD, nezávislý kandidát do Senátu ve vol. obv. č.71 Ostrava-město Jiří Paroubek, který přeskočil i všechny neúspěšné prezidentské kandidáty. Jiří Paroubek se těší největší důvěře mezi stávajícími a bývalými voliči ČSSD. K případnému volebnímu úspěchu mu může pomoci i paradoxně medializace soukromého rozvodového konfliktu.

Nejméně důvěryhodným je pak exministr dopravy, lídr kandidátky hnutí Starostové a nezávislí v Přerově Antonín Prachař a bývalý středočeský hejtman, kandidát do Senátu ve vol. obv. č.29 Litoměřice David Rath. Zatímco Antonín Prachař je spíše politikem, který se do paměti obyvatel ČR příliš nezapsal, v případě Davida Ratha je tomu přesně naopak. Ten se do paměti obyvatel naší země zapsal a bohužel ne příliš pozitivně, což ovšem nemusí nutně znamenat, že by nemusel uspět ve svém volebním obvodě.

Celkově pak lze říci, že v souhrnu u hodnocených osobností převládají spíše negativní postoje domácí veřejnosti, která má však obecně k politice a politikům silnou animozitu. Ostatně zejména senátní volby mají nejmenší voličskou účast a komunální volby na tom nejsou o moc lépe. I přes tuto skutečnost lze však říci, že část hodnocených osobností vzbuzuje u více jak třetiny domácí populace kladné emoce, což je v politice žádoucí a z pohledu voleb jim to dává reálné naděje na volební úspěch.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14.- 21. září 2018 na vybrané skupině 1975 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.