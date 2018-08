Největší senátní bitvy mimo Prahu: Paroubkův comeback, „neporazitelní“ a žádná nuda v Brně

Podzimní volby do Senátu v sedmadvaceti obvodech nabídnout nejeden zajímavý souboj. Politický analytik INFO.CZ Vratislav Dostál z nich vybral pět, která budou poutat největší pozornost s výjimkou Prahy, které se budeme věnovat v dalších textech.V Teplicích už zase obhajuje mandát „legenda“ ODS Jaroslav Kubera, v Náchodě jde do voleb předseda lidovců Pavel Bělobrádek, v Brně chce uspět rektor MU Mikuláš Bek, ve Vsetíně jako vždycky Jiří Čunek a možná vůbec nejpozoruhodnější bitva nás čeká v Ostravě. Údajně tam již koluje vtip, který hovoří za vše: Jaký festival má Jiří Paroubek nejradši? Colours of Ostrava, Pražské jaro, anebo CzechTek?

S koncem července vypršel termín pro podání kandidátních listin pro podzimní senátní a komunální volby. Na zevrubné analýzy je zatím brzo, přesto jsme se pokusili zmapovat rozložení sil v pěti nejzajímavějších mimopražských senátních obvodech. K těm ostatním, včetně těch z české metropole, které tradičně poutají největší pozornost novinářů, se budeme průběžně vracet. Ze všeho nejdřív je ale potřeba učinit několik základních poznámek. Senátní volby jsou totiž v mnoha ohledech atypické.

Předně: stejně jako prezidentské jsou i ty do horní parlamentní komory dvoukolovou většinovou volbou. Jde o systém, který má tendenci zvýhodňovat konsensuální typy politiků. Naopak znevýhodňuje ty kandidáty, kteří jsou sice schopni mobilizovat své pevné a třeba i relativně velké jádro voličů, avšak zároveň odrazují všechny ostatní, což se jim ve druhém kole zpravidla vymstí. S tím souvisí druhá okolnost: především ve středu a napravo od něj je česká politika v posledních letech značně roztříštěná. Klíčovým předpokladem úspěchu napravo situovaných kandidátů tedy bude schopnost integrovat podporu příslušných politických formací.

Do celkových výsledků pak samozřejmě promluví charakteristické tendence české politiky posledních let: hluboká defenziva tradičních politických stran, nástup protestních a populistických formací, těžká krize levice. Specifikem senátních voleb pak bývají nemalé šance nestranických kandidátů. Zároveň ale neplatí, že jsou senátní dvoukolové volby v jednomandátových obvodech výhradně soubojem osobností, i zevrubný pohled na dosavadní volby potvrzují opak: i tady dominují straničtí kandidáti.

Výhodu pak můžou mít ti kandidáti, kteří disponují silnou vazbou na daný region. Jak vidno, výsledek dvoukolové většinové volby ovlivňuje nebývale vysoký počet proměnných, a pokud k nim připočteme zpravidla nízkou volební účast, zdá se skoro nemožné určit byť jen potenciální favority. Jisté je jedno: zatímco ANO neobhajuje ani jeden mandát, neboť se v roce 2012 voleb neúčastnilo, ČSSD jich obhajuje třináct. Prakticky to znamená, že Babišova formace, která zatím senátní volby neumí, bude v horní komoře posilovat, sociální demokraté naopak skoro jistě ztratí.

Pokud jde o ostatní politické formace, před šesti lety, kdy se naposledy volilo ve stejných sedmadvaceti obvodech jako letos, brala ODS čtyři mandáty, TOP 09 a lidovci po dvou, komunisté, Piráti, hnutí Ostravak a zelení po jednom. Ve zbylých dvou obvodech tehdy voliči upřednostnili bezpartijní kandidáty (v Chrudimi Jana Velebu a ve Zlíně Tomia Okamuru). A přestože budou poutat pozornost většiny novinářů především čtyři pražské volební obvody – ostatně se tady o hlasy voličů ucházejí třeba Jiří Drahoš, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer, tedy neúspěšní prezidentští kandidáti – pojďme se aspoň rámcově podívat na pět mimopražských obvodů, které také slibují pozoruhodné politické bitvy.

Teplice – tady je Kuberovo

Teplice patří mezi několik málo obvodů, kde voliči vytrvale preferují jediného kandidáta. Avšak zatímco jiný veterán Senátu Milan Štěch vyhrál ve svém obvodu všechny volby od roku 1996, kdy byla horní komora ustavena, tady se to Jaroslavu Kuberovi podařilo až od těch druhých v roce 2000. V roce 1996 ho ve druhém kole porazil Jaroslav Musial z ČSSD. Od roku 2000 tu už ale spolehlivě vyhrával pouze Kubera, senátorem je tudíž již dlouhých osmnáct let. Což je sice úctyhodné, nic to ale není ve srovnání s tím, že již od roku 1994 Kubera stojí v čele samotných Teplic.

„U mě dobrý, a co u vás?“ Touto řečnickou otázkou dokázal bavit delegáty sjezdu ODS v roce 2012, tedy v čase, ke kterému se váže hluboká krize toho času nejsilnější pravicové formace u nás. Je to v mnoha ohledech svérázná figura, která ale ani v tomto čase důvěru svých voličů neztratila. I proto ho lze za favorita označit i letos. Klíčovou otázkou tak pouze je, zda má někdo byť teoretickou šanci ho porazit. Letos se o to pokusí například Pavel Šedbauer (TOP 09 s podporou STAN), Zdeněk Bergman (Volba pro Teplice, Senátor 21), komunista Tomáš Zíka nebo sociální demokrat Ivan Vinický.

Náchod – do boje se hlásí jediný předseda

Náchodsko je jedním ze třinácti obvodů, kde svůj mandát obhajují sociální demokraté. A nutno říct, že to nebudou mít jednoduché. A to nikoli pouze proto, že tu v předešlých volbách vyhrávali spíše kandidáti pravice. Zároveň platí, že zde začíná dlouhý geografický pás linoucí se přes Pardubicko, Vysočinu, jižní Moravu až po Zlínsko, jehož charakteristickým znakem je trvalá přítomnost lidovců v politice. A právě za KDU-ČSL tady kandiduje předseda strany Pavel Bělobrádek. Pokud prohraje, nepochybně to bude označováno za neúspěch.

Za ODS tady kandiduje náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, hnutí ANO do voleb vysílá živnostníka Petra Koletu, který je zároveň zastupitelem krajského zastupitelstva a zastupitelem města Hronov. Pokud jde o levici, za sociální demokraty se pokusí mandát uhájit náchodský zastupitel Miroslav Brát, komunisty bude ve volbách reprezentovat dlouholetá poslankyně a stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková, které se již před šesti lety podařilo postoupit v senátních volbách do druhého kola.

Brno-město – souboj středových a pravicových kandidátů

V Brně v roce 2012 vyhrála bývalá soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová a jde o jediný obvod, kde svůj mandát obhajují Zelení. Wagnerová se rozhodla již do voleb nejít. Jak řekla v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ, už jí zmáhá permanentní dojíždění. „Navíc si umím představit, že čas strávený na cestách prožiji smysluplněji,“ řekla Wagnerová. Zároveň podpořila dlouholetého rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, který o hlasy voličů usiluje s podporou široké aliance v zádech (STAN, ODS, TOP 09 a právě Zelení). A nutno říct, že je nejen kvůli tomu přece jenom mírným favoritem voleb. Klíčová ale bude kampaň.

Cestu do Senátu Bekovi může znepříjemnit především v Brně relativně populární kadeřník a jáhen Jan Špilar. A právě z jeho kampaně je zřejmé, že se na kandidaturu dlouhodobě připravoval. V jeho prospěch ukazuje nejen to, že kandiduje za tradičně na jižní Moravě silné lidovce, nýbrž také fakt, že se bude o hlasy voličů ucházet s podporou expandujících Pirátů. Těžko říct, zda do tohoto souboje může promluvit někdo další, především levice – zdá se – v Brně vyklidila pole. Na druhou stranu nelze očekávat, že by bývalý ředitel brněnské Armády spásy Pavel Kosorin, kterého do voleb vysílá ČSSD, čekal na verdikt voličů s rukama založenýma v klíně.

A v potaz je také třeba vzít faktor hnutí ANO. Ostatně brněnský primátor a místopředseda hnutí Petr Vokřál patří mezi jednoznačného favorita voleb komunálních a nevíme, do jaké míry může zapůsobit jistý kumulační efekt. Buď jak buď, Babišova formace do voleb vysílá ředitele brněnského Českého rozhlasu Jaromíra Ostrého, který na sebe upoutal pozornost tím, že nedal ve veřejnoprávním médiu navzdory politickému angažmá výpověď. Vzal si pouze neplacené volno. „V případě neúspěchu mi nic nebrání se vrátit,“ dodal kulantně. Mírně řečeno, jde o dost nestandardní postup.

Ostrava – pokus o návrat těžké politické váhy

Ostrava bude skoro jistě právě tím obvodem, který bude i pragocentricky smýšlející novináře zajímat především. Důvod je prostý: místní sociální demokraté zde do voleb vysílají – byť jako nezávislého – expředsedu strany Jiřího Paroubka. Také my se budeme tomuto obvodu ještě detailně věnovat. Pro tuto chvíli postačí konstatování, že je otázka, do jaké míry si Paroubek osvojí problémy, kterými region trpí, a zda dokáže věrohodně a autenticky voliče přesvědčit, že je to právě on, tedy politik, který doposud s Ostravskem neměl příliš společného, kdo bude efektivně hájit jejich zájmy.

Zároveň nevíme, do jaké míry ho může poškodit pověst místních sociálních demokratů. Právě v Moravskoslezském kraji je totiž ČSSD zatížena celou řadou korupčních skandálů. V každém případě jde o levicový obvod, což hovoří v Paroubkův prospěch. Mandát tu nicméně neobhajuje ČSSD nebo komunisté, nýbrž Leopold Sulovský z hnutí Ostravak. Podle našich informací se ale prakticky vytratil z veřejného života a místní o něm nevědí. Jistou šanci by proto mohla mít úspěšná lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš, která kandiduje jako nezávislá s podporou TOP 09 a ODS.

Pikantní na její kandidatuře je mimo jiné fakt, že je manželkou exministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. Pokud jde o ostatní kandidáty, za hnutí ANO se o hlasy voličů uchází podnikatel Ivo Gondek a za Piráty vysokoškolský pedagog Martin Tomášek. Zmínit musíme také to, že se tady rozhodl voleb zúčastnit opakovaně neúspěšný Martin Konvička, který sám sebe charakterizuje ze všeho nejvíc jako radikálního odmítače islamizace Evropy a údajné pro-imigrační politiky některých států EU.

Vsetín – každému se stane, že někdy prohraje. Až na Čunka

Se Vsetínem se to má podobně jako s Teplicemi. I tady volbám už dlouhé roky dominuje téměř jediný politik, není jim nikdo jiný než bývalý předseda lidovců Jiří Čunek. Na rozdíl od Kubery je Čunek senátorem „až“ od roku 2006. Nicméně považte: starostou Vsetína se stal poprvé v roce 1998, místostarostou byl chvilku dokonce už v roce 1994. Dvakrát suverénně vyhrál senátní volby, z toho jednou téměř v prvním kole, kromě roku 2008 vždy úspěšně kandidoval také do krajského zastupitelstva. V roce 2016 dokonce vedl kandidátku lidovců, kteří volby ve Zlínském kraji jednoznačně vyhráli, volilo je přes 22 procent voličů.

Podobným výčtem se může pochlubit jenom málo politiků. Přitom nazřeno z centra, Čunka doprovází značně kontroverzní pověst. Jeho voliči mu ale nejspíš dobře rozumějí, jinak si nelze podobně dlouhý výčet vítězství vysvětlit. „Mám nějakou vlastní představu o tom, jak má svět vypadat, a protože mám čtyři děti – mám už také vnuky – skutečně pořád přemýšlím, v jakém světě mají žít. I to je základ mé politiky. I proto jsem možná úspěšný,“ řekl Čunek v loňském pozoruhodném rozhovoru pro INFO.CZ.

Jedno je tedy i letos jisté: Jiřího Čunka lze na Vsetínsku označit za jasného favorita, a je otázka, zda má vůbec mezi protikandidáty důstojného soupeře. Lze si totiž dost dobře představit, že vyhraje už v prvním kole. Jako by téměř popíral základní sportovní poučku, která praví, že se každému stane, že někdy prohraje. Své o tom ví každý sportovec, a skoro každý politik. Čunek ale podle všeho patří do skupiny těch, kteří v politice nikdy zásadně neprohráli. Anebo?