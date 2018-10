Volby 2018

Havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS) získal v senátních volbách šedesát pět procent hlasů a porazil tak současného lidoveckého senátora a exministra Daniela Hermana. I v horní komoře se chce věnovat veřejné správě. Zákony obecně by podle něj měly být co nejjednodušší. „Senátor je strážce dobrých zákonů, čili bych chtěl, aby zákony, které půjdou z Parlamentu České republiky, nebyly zákony, které budou obsahovat další nařízení, příkazy, regulace, zákazy… Naopak bych chtěl, aby byly jednodušší, pochopitelnější a lidem spíše usnadňovaly život, než jim ho ztěžovaly,“ říká Tecl v rozhovoru pro INFO.CZ. Jak chce v horní komoře podpořit venkov a která strana by měla získat post předsedy? Více v rozhovoru. INFO.CZ v příštích dnech přinese rozhovory i s dalšími novými tvářemi Senátu.

V druhém kole jste získal zhruba 65 procent hlasů a porazil tak současného lidoveckého senátora Daniela Hermana (KDU-ČSL). Co na to říkáte?

Na prvním místě musí zaznít pochvala všem, kteří mě volili. Vážím si toho. Neočekával jsem, že budu mít tak velkou podporu.

Zmiňoval jste, že porážka senátora Hermana může být daná tím, že on osobně nepochází z regionu. Vy jste jako starosta Havlíčkova Brodu znám na místní úrovni. Převážila komunální známost nad tou celostátní?

Je to skutečně tak. Náš senátní obvod Chrudim ještě neměl svého senátora, který by pocházel z tohoto regionu. Myslím si, že je to jedna z významných okolností, která ve finále rozhodla o tom, že byl zvolen „domácí“.

V Senátu nahradíte Jana Velebu (SPO). Co to pro vás znamená?

Určitě není rozhodující, koho nahradím. Jde o to, jaká práce mě čeká. Na radnici v Havlíčkově Brodě jsem se snažil, abych se vždy mohl ohlédnout a říct, že jsem to dělal dobře. Tak se budu snažit i o to, aby má práce v Senátu byla nejlepší podle mého vědomí a svědomí.

Co konkrétně chcete v horní komoře prosazovat?

Určitě by to mělo být to, co je mně osobně blízké. Jsem starosta města, pro obec pracuji už od roku 2006, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva. Celou tu dobu jde o práci ve veřejné správě. Určitě by mě tedy zajímal výbor, který se týká veřejné správy. V tom bych chtěl působit.

Vždy říkám, že senátor je strážce dobrých zákonů, čili bych chtěl, aby zákony, které půjdou z Parlamentu České republiky, nebyly zákony, které budou obsahovat další nařízení, příkazy, regulace, zákazy… Naopak bych chtěl, aby byly jednodušší, pochopitelnější a lidem spíše usnadňovaly život, než jim ho ztěžovaly.

Existuje přímo určitá oblast, které se to týká především, nebo mluvíte v obecné rovině?

Určitě obecně. To bychom si museli vzít každý jednotlivý zákon. Myslím, že byrokracie jde napříč všemi obory, které souvisí s lidským konáním: ať už to jsou učitelé, lékaři, kdokoliv jiný. Zeptejte se kohokoliv a bude naříkat nad tím, jak moc musí papírovat místo toho, aby dělal svou práci. Myslím, že by to byl jeden zákon vedle druhého.

Ale mohu dát i konkrétní příklad z mé profese: stavební zákon. Ten byl rozšířen o další povinnost, kterou musí občané splňovat, a to je podstoupit tzv. projednání a získání stanoviska od územního plánu.

U nás na havlíčkobrodské radnici to znamená, že budeme muset přijmout jednoho až dva pracovníky. Danému odboru přibylo neuvěřitelné množství práce. Je tady potenciální riziko, že pod návalem práce třeba udělají něco špatně. Důsledná práce pak opět prodlužuje lhůty. Vše nesmírně dlouho trvá. To mi také vadí. Umím si představit, že by územní odbor tato stanoviska vůbec neposkytoval. Vím, že nyní už je v Poslanecké sněmovně novela zákona, tu bych podpořil.

Nebo se mi nelíbí novela, která se týká senátu a změny senátních voleb. Já nejsem příznivcem toho, abychom pořád něco měnili. Myslím, že bychom si měli spíše dát čas a zákon připravovat třeba i delší dobu. Ve chvíli, kdy by byl připravený, si ho zkontrolovat, ověřit si, že takto může fungovat, a ne už pomalu vymýšlet novelu, kterou ho změníme. To se občas také stává. To je doslova smutné.

Mluvíte také o podpoře venkova. Čeho chcete v této oblasti konkrétně dosáhnout jako senátor?

Opět se jedná o to dohlížet na zákony, které budou přicházet do Senátu a budou se týkat venkova. Záleží mi na tom, aby venkovu dále nepřitěžovaly. Chci apelovat na ministerstva, která mají v kompetenci věci týkající se venkova: ministerstvo vnitra a pošty a tak dále. Chci, aby zvážila přístup, který dnes mají a který lidem situaci komplikuje.

Podívejte se, jak to vypadá s malými obchody na venkově po zavedení EET. Řada z nich je zavřená. Další se obrací na zastupitelstvo, že potřebují dotaci. Jejich provozovatelé je dotují ze svého. To jsou smutné věci, které je potřeba změnit.

Jak konkrétně?

Zákony, které budou do Senátu přicházet, je potřeba revidovat a pouštět jen ty dobré. Také je potřeba apelovat na relevantních místech, že takto to dál nejde.

Platí stále, že chcete zůstat i starostou Havlíčkova Brodu?

V tuto chvílí probíhá vyjednávání o sestavení koalice v Havlíčkově Brodě. Já se ucházím dál o místo starosty. V případě, že získám důvěru, bych chtěl pokračovat.

Když jsem podával návrh na svou nominaci do senátních voleb, tak první otázka, kterou jsem si položil, byla, zda bych chtěl vykonávat obě dvě pracovní pozice a zda se to dá zvládnout. Spojil jsem se tenkrát s Milošem Vystrčilem, který mě zkontaktoval společně s několika dalšími senátory, kteří jsou zároveň primátoři nebo starostové. Ti mě ubezpečili, že se to skloubit dá. Naopak je to přínosné na obě dvě strany.

Vy jako senátor nepřijdete o kontakt s lidmi, kteří žijí v daných obcích. Dál se s nimi jako starosta setkáváte. Mnohdy se politikům vytýká, že jsou odtrženi od reality. To by u mě nenastalo.

Má to na druhou stranu výhodu i pro město a celý senátní obvod. Mají včas a přesné informace.

Už během kampaně jste říkal, že Senát má smysl. Od některých politiků a stran zaznívá, že nemá. Myslíte, že vás v následujících šesti letech čeká boj o obhajobu horní komory?

Já se přiznám, že neočekávám. Znám volební inženýrství: když volby nedopadly tak, jak si naše strana přála, tak by bylo nejlepší změnit volební zákon. To si myslím, že se stává. Na druhou stranu existuje řada rozumných lidí, kteří si uvědomují význam Senátu.

Dávám vždy jeden příměr. Já mám životní pojistku a úrazovou pojistku. Když už jsem dlouho neměl úraz, tak si je přeci nepůjdu zrušit. Jsou tu pro případ, kdy by něco přestalo fungovat. V okamžiku, kdy by ve státu propukla jakákoliv krize, tak se ukazuje úloha Senátu.

Pokud by mělo dojít ke změně ústavy, tak to musí také schválit horní komora. To je také nesmírně důležité. Kdyby Senát nebyl, tak v případě, kdy má jedna strana většinu poslanců, může si všechno změnit. O důležitosti Senátu jsem přesvědčen.

Vy budete v Senátu reprezentovat ODS, tedy stranu, která se stala v podstatě vítězem senátních voleb. Měla by mít i svého předsedu?

Život mě naučil každé vítězství přijímat s pokorou. To si myslím, že je velmi důležité.

Co se týká předsedy Senátu, tak já bych pokračoval ve zvyklosti, která určuje, že ta strana, která má nejvíce zástupců v horní komoře, by automaticky měla mít předsedu. V žádném případě bych nebyl ten, kdo by inicioval, abychom se ucházeli o tuto pozici, pokud bychom nebyli nejsilnějším klubem. Myslím, že by se měla dodržovat pravidla, i když jsou to jen zvyklosti.