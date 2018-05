Poučení ze Zlína: marketing Babišovi v senátních volbách stačit nemusí. A silných osobností má málo

Možná překvapivé vítězství daňového poradce Tomáše Goláně ve druhém kole doplňovacích voleb do Senátu na Zlínsku je vhodným momentem k úvaze na téma podzimních senátních voleb, které mohou na čas završit proměnu politické krajiny. Avšak také nemusí. Právě v tom tkví poučení z uplynulého víkendu. Svár se na podzim v každém případě nepovede o nic menšího, než zda také do horní komory výrazněji proniknou protestní či populistické formace v čele s hnutím ANO, které neváhají polistopadový politický systém označovat za korupční hydru, jež si zaslouží zlikvidovat. Doposud jsou totiž v Senátu spíše okrajovým a tedy izolovaným prvkem.

Podle politologa Lukáše Jelínka budou podzimní volby především soubojem marketingu hnutí ANO s jejich protipóly reprezentujícími srozumitelnou politickou alternativu, případně se silnými regionálně ukotvenými osobnostmi. „V politickém rozměru tedy očekávám zejména souboj marketingu hnutí ANO na straně jedné a ODS, TOP 09, STAN, na Moravě i KDU-ČSL, na straně druhé. Přičemž pro ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL by bylo nejlepší netříštit síly - tam, kde to jde, nejlépe ani v prvním kole,“ říká Jelínek pro INFO.CZ.

Pokud jde o sociální demokraty, bude podle něj záležet, zda vstoupí do vlády s Andrejem Babišem či nikoli. Jasno by v tomto ohledu mělo být v polovině června. „V prvním případě jí hrozí, že budou mít pravdu předseda Senátu a Babišův kritik Milan Štěch, Petr Vícha a další, podle kterých vládní účast ČSSD v senátních volbách poškodí, neboť bude vnímána jen jako B-tým hnutí ANO,“ pokračuje Jelínek. V neposlední řadě je podle politologa také možné, že do rozhodování voličů zasáhne stále větší únava z politiky.



„Pokud se ale emoce okolo skládání vlády a odpor opozice vůči novému kabinetu přelijí i do podzimu, může to vést ruku řadě z těch, kteří se o politiku aspoň latentně zajímají,“ myslí si Jelínek. Je to sice věc, kterou nyní nelze realisticky předpovědět, na druhou stranu je fakt, že ani na podzim mít vládu s důvěrou ještě nemusíme. A přestože není radno výsledek v jednom senátním obvodě přeceňovat, právě v této souvislosti stojí volby na Zlínsku za pozornost. Vyhrál je totiž jeden z dlouhodobých a nejhlasitějších kritiků Andreje Babiše.



Goláň, kterému se ve druhém kole podařilo stáhnout náskok kandidátky lidovců a krajské radní Michaely Bláhové, na sebe upozornil už před několika lety tím, že začal aktivně vystupovat proti nechvalně proslulým neoprávněných zajišťovacím příkazům a proti zneužívání moci Finanční správou, která se podle něj v čase úřadování Andreje Babiše na ministerstvu financí zcela vymkla kontrole. Goláň tvrdí, že začala fungovat mimo rámec platných právních předpisů a mnohdy svévolně likvidovala bezúhonné podnikatele.

Kdo opouští Babiše?autor: Info.cz

Avšak především: nově zvolený senátor se nespokojil s kritikou a začal obětem finanční správy nabízet bezplatnou pomoc. „Byl jsem úspěšný hned při své první žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství a dařilo se mi i nadále,“ říká v této souvislosti. Pokud si tedy někdo jeho volební úspěch nepřál, byl to zcela jistě trestně stíhaný premiér v demisi. Jen těžko si lze představit, že by Goláň po vstupu do horní komory ve vztahu k Babišovi nějak zjihl.



Podle Jelínka je zjevné, že hnutí ANO na Zlínsku o voliče příliš nezabojovalo. „Pokud bude na každém rohu viset billboard s Andrejem Babišem stěžujícím si, jak jsou všichni proti němu, zatímco on maká pro lidi, může to v senátních volbách řadu lidí zvednout v jeho prospěch,“ říká přesto ve vztahu k podzimním volbám. „Řekl bych, že skoro každý, kdo přijde nad rámec toho malého množství lidí, kteří chodí do Senátu volit pravidelně a poctivě, bude volit Babiše, respektive jeho kandidáty. Otázka jen je, kolik takových voličů bude,“ uvažuje Jelínek.



Pokud bychom Zlínsko brali jako laboratoř před podzimem, zaujme několik momentů: už v prvním kole skončil překvapivě primátor Zlína Miroslav Adámek, který kandidoval za STAN s podporou ODS a TOP 09. Tradiční pravice zde tedy netříštila síly, i tak jí to nepomohlo. Zcela propadla levice: Kandidát ČSSD obdržel v prvním kole 7,45 procent hlasů, kandidát KSČM dokonce jen 5,26. A jak jsme už naznačili, hluboko v poli poražených skončil - na první pohled možná překvapivě - také kandidát ANO Michal Filip, v prvním kole skončil až čtvrtý se ziskem necelých třinácti procent hlasů.

Zlínsko je tradičně silným obvodem lidovců (a také Starostů a nezávislých), což volby potvrdily. Zároveň je třeba připomenout, že tu měly svého senátora od roku 1996 do roku 2014 jen ODS a ČSSD. Předposlední volby zde pak vyhrál expředseda SPO František Čuba. Jinak řečeno: i na výsledcích tohoto volebního obvodu lze tedy ilustrovat změny, kterými česká politika již několik let prochází. Tou nejviditelnější je ústup z pozic donedávna tradičních pilířů české politiky, tedy občanských a sociálních demokratů.



Přitom ČSSD na podzim obhajuje třináct ze sedmadvaceti mandátů a je skoro jisté, že se jí nepodaří obhájit ani polovinu. O dost lépe na tom bude v tomto ohledu ODS, neboť obhajuje jen čtyři mandáty. Přesto nemá Babišova formace, jak dokazuje Goláňovo vítězství, úspěch ani zdaleka jistý. Ostatně Lukáš Jelínek to naznačuje: tradičně nízká volební účast nahrává jasně politicky vyprofilovaným, případně silně regionálně ukotveným osobnostem. A těch Babiš popravdě řečeno zase tolik nemá.



Proti jeho expanzi v Senátu hovoří také to, že voliči mají při volbách do Senátu tradičně tendenci vyvažovat poměr sil ve sněmovně. Zároveň se již na minulých i předminulých senátních volbách ukázalo, že je ANO zas tak moc neumí. Ostatně senátorský klub hnutí čítá pouhých šest členů z celkových jednaosmdesáti. Jednou z příčin může být již zmíněný nedostatek kádrů, možná ještě podstatnější je ale to, že ve dvoukolém většinovém systému, kterým se u nás do Senátu volí, není Babiš schopen kampaň utáhnout podobně jako v jiných volbách pouze na sebe.

V neposlední řadě platí, že dvoukolový většinový systém nahrává spíše konsensuálním politikům, kteří dokážou ve druhém kole přitáhnout na svou stranu také voliče, kteří jim nedali v tom prvním svůj hlas. A Babišovi se v tomto ohledu zákonitě nevyplácí rétorika útočící de facto na celou polistopadovou etapu české politiky. Pokud hlásá, že chce porazit korupční hydru a mafii, která tady podle něj pětadvacet let vládla, nemůže počítat s tím, že se k jeho kandidátům přikloní voliči ODS, ČSSD, KDU-ČSL nebo TOP 09 a Starostů.



Jeho jedinou výhodou naopak je, že se podzimní volby konají naposledy v sedmadvaceti obvodech, kde se hnutí ANO o hlasy voličů minule neucházelo. Před šesti lety totiž Babiš teprve formoval síly. Jinak řečeno: hnutí ANO na rozdíl od své konkurence neobhajuje ani jeden mandát, což zcela jistě bude znamenat, že v horní komoře po volbách posílí. Otázka je, jak významně. Jedno je ale téměř jisté: pokud chce Andrej Babiš v Senátu podobně jako ve sněmovně dominovat, bude muset do kampaně zainvestovat nepoměrně víc než v senátních volbách v letech 2014 a 2016.



A pokud jde o ostatní formace, možná by před tím, než přistoupí k nominacím, mohly hledat inspiraci právě v Tomáši Goláňovi. Pokud je totiž obecný a z mnoha úst hlavně pokrytecký „antiBabišovský“ apel neúčinný, měly by hledat osobnosti, za kterými je konkrétní a věrohodná práce pro lidi, kteří čelili, pokud ne přímo šikaně, pak třeba jen problému, který nemusí hned souviset se zvůlí úřadů (nebo třeba exekutorů), nýbrž s hanebně nastaveným systémem, jež jim neumožňuje tíživé životní situace řešit v individuální rovině.