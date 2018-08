Volby 2018

„Nulová tolerance cizincům, kteří nedodržují naše zákony“. S takovým sloganem vyrazil do boje o senát mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati (ODS). Zasáhnout chce především proti zahraničním pracovníkům, kteří jsou zaměstnaní ve zdejších podnicích. Hrozí jim vyhoštěním. V praxi lze ale podle právníků dosáhnout podobných opatření jen výjimečně. A Nwelati by neměl možnost s tím nic udělat ani z pozice senátora. Proč jeho sliby vyznívají do prázdna?

Nwelati popsal v rozhovoru pro Aktuálně.cz, jak by si nulovou toleranci vůči cizincům v praxi představoval. „Jedná se o to, že zahraniční dělníci, kteří přijíždí do Mladé Boleslavi a chtějí u nás pracovat, budou muset dodržovat pravidla. Pokud je nebudou dodržovat, budou se opíjet, házet odpadky po ulicích, prát se tam a používat při tom nože, tak u nás nemají co dělat,“ řekl serveru. Ze Senátu by rád změnil zákony tak, aby bylo cizince možno vyhostit.

Podle právníků ale v praxi není nic takového možné. Hned na začátku je nutno rozlišovat mezi euroobčany a cizinci, kteří do Česka přichází z tzv. třetích zemí.

„V Mladé Boleslavi se jedná především o občany Evropské unie,“ popisuje pro INFO.CZ ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

Euroobčany zmiňuje i ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta: "Na úseku veřejného pořádku se přestupků dopouštějí zejména bezdomovci, kde jsou sankce nevymahatelné a strážníci například přestupky znečištění veřejného prostranství řeší nařízením úklidu pachatelem znečištění. Mezi těmito osobami bez domova je narůstající skupina cizinců, která z meziročně evidovaných 169 osob bez domova, ze kterých bylo například 23 Slováků a 21 Poláků, se v současném letním období zvýšila".

V případě Poláků nebo Slováků má stát jen velmi omezené možnosti. „Tam musí jít o opravdu závažné porušení veřejného pořádku. Nemusí to nutně být pouze odsouzení za trestný čin. Je to například opakovaná trestná činnost. Ještě se přihlíží k přiměřenosti dopadu rozhodnutí. Právo volného pohybu je v evropském rámci opravdu zásadní,“ vysvětluje Faltová.

Ta si ze své praxe nevzpomíná na žádný případ, kdy by opravdu došlo k vyhoštění občana EU. „Pokud by spáchal vraždu, odseděl si trest a neměl v Česku žádné rodinné vazby, tak si dokážu představit, že na nějakou dobu zákaz pobytu dostane,“ popisuje právnička.

V případě přestupků to ale možné není. Občané EU jsou právně v podstatě rovni Čechům.

V případě tzv. třetizemců je situace komplikovanější. U nich může stát rozhodovat ve v několika okamžicích: o zrušení pobytu, jeho neprodloužení nebo případně o správním vyhoštění.

„Ke zrušení pobytu může dojít při pravomocném odsouzení za trestný čin, kdy cizinec ztrácí podmínku pro udělení pobytu, kterou je trestní bezúhonnost. U prodlužování se dá uplatnit podezření ze závažného porušení veřejného pořádku,“ popisuje Faltová.

K obdobným případům už v praxi došlo, pokud cizinec páchal přestupky opakovaně. I v takových případech je ale nutné posoudit dopady do rodinného a osobního života. „Jak by to bylo v případě, kdy cizinec třikrát překročí rychlost? Ztratí pobyt? To by nebylo přiměřené,“ domnívá se ředitelka SIMI.

Pokud by se ale jednalo například o spáchání deseti přestupků na veřejném soužití, tak už může dojít k neprodloužení pobytu.

Podle Faltové může i k slibovanému zpřísnění zákonů z pozice senátora dojít jen velmi těžce a omezeně. „U euroobčanů nemohou nijak přitvrdit. U třetizemců jen teoreticky," říká. Rodinný život je právo, které je chráněné Evropskou úmluvou o základních právech a Evropský soud pro lidská práva k tomu má poměrně extenzivní judikaturu.

„Pamatuji si případ devatenáctiletého mladíka, který žil v Rakousku, nikdy nebyl v zemi původu nebo jen jako velmi malý. Spáchal trestnou činnost, ale úřady i tak rozhodly, že bude nepřiměřené, když přijde o pobyt,“ popisuje Faltová.

Kdo páchá v Mladé Boleslavi trestnou činnost?

Primátor Nwelati ve zmiňovaném rozhovoru také uvádí, že „de facto 90 procent přestupků, které řeší městská policie, páchají cizinci“. INFO.CZ získalo statistiky od státní policie k dnešnímu dni.

Ty ukazují, že od začátku roku bylo na území Mladé Boleslavi spácháno 650 trestných činů, objasněných skutků bylo 328. Z 206 zjištěných pachatelů jich bylo 57 cizí státní příslušnosti, což představuje zhruba čtvrtinu. Jaké jsou tito lidé státní příslušnosti, policie neeviduje. Ví ovšem, že 41 z nich pochází z EU, a tedy 16 ze třetích zemí.

V případě přestupků je situace komplikovanější.

„V letošním roce jsme řešili 3 359 přestupků, z toho byli 498 cizinci. Je ale možné, že celkové číslo je vyšší (tedy to, které zmiňuje primátor v rozhovoru – pozn.red.), protože městská policie řeší přestupky proti veřejnému pořádku,“ popisuje policejní mluvčí Markéta Johnová.

„My v tomto velkém čísle máme zahrnuty i přestupky třeba v dopravě. To znamená, když vás policista zastaví v autě, nejste připoutaný a dostanete pokutu, plus tam jsou ale i přestupky proti majetku nebo proti občanskému soužití. Čísla ohledně přestupků jsou do určité míry nevypovídající,“ upozorňuje Johnová.