Rath zvažuje návrat do vrcholné politiky. Pokud se dostane do Senátu, může počítat s imunitou

Nepravomocně odsouzený David Rath zvažuje kandidaturu do Senátu, píší Lidové noviny. Bývalý hejtman bude o senátorské křeslo bojovat v litoměřickém obvodu, v tamní věznici strávil více než rok.

„V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je dle mého zajímavá zkušenost,“ řekl Lidovým novinám s tím, že jedním z témat, kterými by se mohl zabývat je i nevhodné umístění věznice, která se v současnosti nachází uprostřed města.

Rath se chce zaměřit například i na péči o zdravotnická zařízení, hodlá totiž odvrátit tlak na jejich privatizaci a přispět svojí zkušeností v oboru.

Oficiálně byl měl David Rath svou kandidaturu oznámit začátkem příštího týdne, koncem července totiž končí možnost registrace. Otázkou stále zůstává, jaká strana nebo hnutí ho podpoří. Podle Lidových novin by oním hnutím měl být blok Jany Bobošíkové.

Pokud by v podzimních volbách uspěl, mohl by uniknout zatím nepravomocnému trestu, tedy osmi a půl letům ve vězení. Díky imunitě by navíc mohl svoji pozornost přímo upřít na pražskou vrchní žalobkyni Lenku Bradáčovou.

Celá kauza začala v polovině května 2012, kdy policie Ratha zadržela s krabicí, v níž bylo sedm milionů korun. Podle policie to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku týkající se opravy buštěhradského zámku. Na konci května už žalobkyně oznámila, že Rath byl obviněn z přijetí úplatku za zmanipulování zakázky na opravu zámku. Policie začala stíhat i další lidi, mimo jiné exposlance ODS a bývalého šéfa středočeské VZP Petra Kotta, ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou (nyní Kottovou) a šéfy dvou stavebních firem. V březnu 2013 policie navrhla Ratha a dalších deset lidí obžalovat.

Krajský soud v Praze letos 27. června opět odsoudil Ratha na 8,5 roku do vězení, o rok nižší trest dostala Kottová a Kott. Nařídil také, aby Rathovi propadlo zhruba 22 milionů korun, které mu zabavila policie, u manželů Kottových zhruba o 17 milionů korun a akcie. Původní rozsudek v roce 2016 kvůli použití odposlechů zrušil vrchní soud. Loni však Nejvyšší soud rozhodl, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ bude muset řešit vrchní soud znovu.

V den vynesení rozsudku Rath prohlásil, že v jeho kauze šlo o likvidaci politického protivníka a „maňásková justice“ vyhověla přání prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků. Prezident podle něj na soudce tlačil a vyhrožoval jim. Zeman takové obvinění odmítl.