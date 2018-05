Šéf královodvorské zoo Rabas znovu zkusí Senát. Kandiduje se širokou podporou stran a hnutí

S podporou hned několika stran a sdružení bude na Chomutovsku kandidovat do Senátu Přemysl Rabas. Dnešní ředitel královodvorské zoo a bývalý ředitel Podkrušnohorského zooparku v Chomutově kandiduje už podruhé. Před šesti lety se jen těsně nedostal do druhého kola.

Podle Rabase, který dnes pod horou Úhošť oznámil oficiálně svou kandidaturu, by senátor neměl být pevně spojený s politickými stranami, které jsou ve Sněmovně. "Přijde mi, že senátor by měl být co nejméně závislý na sněmovních stranách právě proto, že má sloužit Senát jako pojistka demokracie, pojistka proti výkyvům ve společnosti, které nyní také zažíváme, protože nabývají na síle populistické a extremistické strany," řekl ČTK.

Kandidovat bude pod hlavičkou hnutí Senátor 21, které zajišťuje podporu nezávislým kandidátů v několika senátních obvodech v Česku. Na Chomutovsku ale získal podporu i dalších stran a hnutí, Pirátů, Zelených, KDU-ČSL, TOP 09 i Hnutí PRO Kraj.

Rabas dnes řekl, že by rád přerušil řadu komunistických senátorů, kteří na Chomutovsku vyhrávají volby. Podpořit ho dnes přišel i neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer, který také zvažoval kandidaturu do senátu na Chomutovsku, odkud pochází.

Rabas před šesti lety skončil v senátních volbách jako třetí, když jej od účasti ve druhém kole dělilo jen asi 140 hlasů. Tehdy zvítězil Václav Homolka (KSČM), který bude i letos funkci obhajovat.