Volby 2018

Většina politických subjektů kandidujících v říjnových senátních volbách nezveřejnila podporovatele své kampaně, týkalo se to 45 z celkových 72. Strany, hnutí, jejich koalice i nezávislí kandidáti tak měli učinit do 1. října, uvedl dnes v tiskové zprávě Jiří Navrátil z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nejhůře na tom byli nezávislí kandidáti. Nezveřejnění je přestupkem, úřad to může řešit ve správním řízení.