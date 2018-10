Volby 2018

Sociálnědemokratický senátor Petr Vícha postupuje v Karviné s výrazným náskokem do druhého kola. Přiznává ale, že sledování výsledků provázela nervozita. „Musím říct, že jsem byl v určitém napětí, jestli rozhodne značka ČSSD, která neměla nyní příliš dobré reference, nebo jestli rozhodne během let odvedená práce. Moc si cením toho, jak občané rozhodli, že mě do druhého kola poslali,“ popisuje senátor v rozhovoru pro INFO.CZ.

V Karviné postupujete do druhého kola senátních voleb se zhruba 36 procenty a velkým náskokem, v ČSSD tedy představujete do velké míry výjimku. Jak to vnímáte?

Musím říct, že jsem byl v určitém napětí, jestli rozhodne značka ČSSD, která neměla nyní příliš dobré reference, nebo jestli rozhodne během let odvedená práce. Moc si cením toho, jak občané rozhodli, že mě do druhého kola poslali.

V minulém období jsem velmi dobře spolupracoval se všemi starosty obcí, protože sám jsem starostou a pracujeme na zákonech, které se týkají obcí. Myslím, že i to přineslo úspěch.

Vaší protikandidátkou bude Milada Halíková za KSČM. Co na to říkáte?

Paní Halíková byla mou protikandidátkou už minule. Svého času byla primátorkou Havířova a já si velmi cením toho, co pro něj udělala. Myslím, že je důstojnou protikandidátkou. Lidé mají z koho vybírat.

K vaší první odpovědi: je to tak, že úspěch přičítáte sobě samému nikoli vámi zmíněné značce ČSSD? Jak vnímáte výsledek strany jako celku? Vypadá to, že přijdete o řadu senátorských křesel.

My jsme sice obhajovali dvanáct mandátů, ale do voleb šli čtyři kandidáti, kteří znovu obhajovali. Vypadá to v tuto chvíli, že všichni čtyři postoupí do druhého kola. Toho já si velmi cením, protože všechny znám za šest, případně dvanáct roků práce v Senátu. Odvedli velký kus práce a lidé to určitě ocenili nehledě na značku, o které jsme mluvili.

Někteří sociálnědemokratičtí senátoři byli už od jara nervózní kvůli vládní koalici ANO s ČSSD. Myslíte, že vám ve volbách pomohla, nebo naopak uškodila?

My jsme na to měli většinově jiný názor než vedení strany. Ale na to, aby se vyhodnotili, jestli to, že jsme do vlády vstoupili a jestli vláda bude mít úspěchy, na to je v tuto chvíli podle mě ještě brzo. A myslím, že ani voliči to nezohledňovali. Přihlíželi ke konkrétní práci konkrétních senátorů.

ANO by mohlo v Senátu posílit. Jak by se vám s ním v horní komoře spolupracovalo?

To rozhodne až druhé kolo. Kandidáti za ANO to nemají jednoduché. Sice vesměs do druhého kola postoupí, ale pak je nikdo nemá rád, možná právě kvůli Andreji Babišovi. Já ale zatím zrovna s těmi kolegy z ANO, kteří jsou v Senátu, mám zkušenosti s vynikající spoluprací. Tam jsou lidé, kteří jsou z komunální politiky. V Senátu se moc nehraje na politické strany.

Pokud uspějete, s čím chcete v Senátu pokračovat?

Myslím, že nic moc nového nejde přinést. Je potřeba pracovat tak, jak člověk pracoval. A jestli to lidé ocenili, tak ho to povzbuzuje v další práci.

Zároveň jste starostou Bohumína, kde už jsou sečteny všechny hlasy. Sociální demokracie tu získala přes 57 procent. Co na to říkáte?

To se mi poslouchá velmi dobře. My tady máme celý náš tým a je to zásluhou dlouhodobé práce. Já jsem na to velmi pyšný.

I tady budete upřednostňovat kontinuitu?

Kampaň skončila. My budeme rádi spolupracovat s každou stranou, která se dostala do zastupitelstva, jako tomu bylo v minulosti. Nebudeme si hrát na žádnou koalici a opozici. Dobré nápady jednotlivých stran budeme realizovat a blbosti – a že jich taky bylo v kampani – tak ty ne. A to vám garantuji.