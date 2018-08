Volby do Senátu: Jak obejít záludnost dvoukolové volby? Nepřipustit druhé kolo

Senátní volby jsou specifické. Tím hlavním rozdílem oproti všem ostatním volbám je, že do horní komory volíme podle dvoukolového většinového systému. Ten má v praxi tendenci zvýhodňovat konsensuální typy politiků, kteří jsou schopni před druhým kolem oslovit také voliče poražených kandidátů z kola prvního. Politici, kteří veřejnost silně polarizují, s tím mohou mít problém. Avšak existuje způsob, jak ho obejít: obdržet již v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. V takovém případě se druhé kolo nekoná. V dosavadní historii voleb do Senátu se to podařilo deseti politikům.