Volby 2018

Je to jedna z nejsledovanějších osobností podzimních voleb. Expremiér Jiří Paroubek se pokouší o návrat do vysoké politiky a chce se v Ostravě dostat do Senátu. Navrhla ho tamní ČSSD, celorepublikovou podporu strany ale nemá a jde do boje o horní komoru jako nezávislý. Sledujte jeho tiskovou konferenci k zahájení kampaně.