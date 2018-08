Volby 2018

Poslanec ODS Václav Klaus mladší se zase utnul. Zrovna v týdnu pohřbů našich vojáků zabitých v Afghánistánu to v sobě znovu neudržel a vypustil komentář znesvěcující naši vojenskou účast v této zemi. Navíc ještě plný faktických chyb, jak se u něj stalo dobrým zvykem. A to kdysi učil děti ve škole a je matematik! Myslel jsem, že právě ti si zakládají aspoň na přesnosti, když už občas chápou hůř jiné věci.

Klaus mladší vůbec rád drží prst na tepu dění a jakmile se někde něco šustne, hned musí ke klávesnici. Takže si v tom silném názorovém záchvatu nějak nevšiml, že i Turecko nejenže v Afghánistánu vojensky nechybí, jak mylně psal, ale ještě navíc afghánské misi NATO dvakrát velelo. A taky tam padlo víc tureckých vojáků než našich. Klaus mladší dokázal svůj komentář dokonce zpackat tak, že vyhnal ke klávesnici i své kolegy z ODS.

Jeho faktické „blikance“ na pravou míru uvedla i Jana Černochová, na rozdíl od Klause ml. expertka ODS na obranu. Syn bývalého premiéra a prezidenta Václava Klause měl ale vůbec plodný týden! Skoro jako by ho zesměšnění nejen na sociálních sítích i reakce vedení ODS motivovaly k tomu, že to musel vlastní straně záhy osolit znovu. Tentokrát už ale nejde o liberální nakládání s fakty a pravdou, které si Klaus mladší nenechává ve svých názorech překážet. Jeho podpora Ladislava Jakla, jenž do Senátu táhne v barvách SPD, místo kandidáta ODS je obyčejná kudla do zad.

A nejen to. Podpora SPD je samozřejmě menší legrace než nějaké faktické přešlapy. Nakonec ty ke Klausovi mladšímu patří stejně jako slabost pro provokaci za každou cenu, bez nich by to prostě nebyl on! Jenže banda Tomia Okamury dnes převzala roli někdejších extremistů doktora Sládka a po něm Tomáš Vandase, jestli si tyhle herecké ansámbly plné velkých komiků i tragédů ještě pamatujete. Permanentně šíří strach, rasismus a xenofobii.

1080p 720p 360p REKLAMA Okamura a komunisté jsou hyeny. Bez spojenců bychom ubránili možná okres, říká Lumír Němec v pořadu Štrunc! autor: INFO.CZ

Ano, nemálo kádrů SPD vypadá, že by jim od Klause mladšího bodly školní lekce nejen z matematiky. Politická pomoc je ale něco jiného. Kvůli podpoře Jakla, jenž je stále plnější různých spiknutí elit a taky odkazů k nacismu, se teď ohradili i šéf ODS Petr Fiala a její místopředseda Martin Kupka.

Logicky: pár týdnů před volbami výrazný člen pražské ODS podpoří kandidáta jiné strany. A ještě SPD! A navíc v Praze, volební baště ODS, jež nenávisti SPD zatím celkem vzdoruje; Okamura tu v loňských sněmovních volbách sotva utrhl kritických pět procent, zatímco v mnoha jiných krajích sklízel i víc než dvojnásobek.

Ironie je, že právě Klaus mladší se stal kometou ODS loňských sněmovních voleb, když ve straně získal nejvyšší počet preferenčních hlasů. Jenže od té doby se stává spíš její přítěží. Stále víc od pasu pálí na všechny strany a bývalou občasnou obranu rozumu vytěsňuje tvrdá nacionalistická linie. Hlavně ale nerespektuje loajalitu, v politice nejvyšší měnu. Před časem ho dokonce musel napomenout i jeho otec, to když jeho syn vyzval k vystoupení Česka z EU. A to i za cenu poklesu naší životní úrovně.

I v tom si mimochodem nejlíp rozumí s SPD a jejím „mozkovým trustem“. I Okamura nás chce vyvést z EU, a to hezky „po anglicku“. Možná tak pro Klause mladšího uzrál správný čas na výměnu partajních dresů, aby se dál zle netrápil. Ostatně k odchodu z ODS ho vyzval i bývalý ministr a hejtman Petr Bendl.

Právě v SPD by se totiž Klaus ml. cítil jako ryba ve vodě. Okamura si taky nenechává stát žádná fakta ani pravdu v cestě za volebními procenty, která mu nesou volební miliony – jediný smysl jeho politického podnikání. A navíc by ho tady určitě čekala raketová kariéra. Mezi Okamurovými „zabrušovači“ by byl skutečný mozkový trust.