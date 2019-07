Zatmění Měsíce 2019: Kdy a kde ho nejlépe pozorovat | info.cz

Kdy bude zatmění?

Stín na povrchu Měsíce budou moci zájemci pozorovat třetí prázdninový týden. V noci z úterý 16. července na středu 17. července 2019 by se měl Měsíc zahalit do tmy na zhruba tři hodiny. Zatmění bude tentokrát pouze částečné, přesto stín skryje 65 procent horní části Měsíce a jev tak bude možné velice dobře pozorovat. Takto bude úterní zatmění probíhat (časy jsou platné pro Prahu, v ostatních částech Česka se liší o jednotky minut):

21:03 - východ Měsíce

22:01 - začátek částečného zatmění

23:30 – maximální fáze zatmění

00:59 – konec částečného zatmění

Pozorování zatmění

Protože stín skryje ve vrcholné fázi více než polovinu povrchu Měsíce, bude možné zatmění pozorovat i pouhým okem. Na rozdíl od zatmění Slunce si při tom není nutné nijak chránit zrak, nehrozí žádné poškození očí.

Ti zájemci, kteří nedisponují hvězdářským dalekohledem a chtěli by se na zatmění podívat detailněji, se můžou vydat do některé z hvězdáren. Program k pozorování zdarma nabízí od 21:30 například Hvězdárna a planetárium Brno na Kraví hoře, ale i pražská Štefánikova hvězdárna od 21. hodiny. Možnost sledování nabídne i Planetárium Ostrava, které slibuje pozorování za příznivých podmínek od 21:30.

Zatmění by mělo být v případě bezoblačného počasí viditelné nad celým Českem, ideálně bude samozřejmě vidět z míst s co nejmenším světelným smogem, tedy mimo velká města.

Kromě Měsíce bude na obloze k vidění napravo od oběžnice i planeta Saturn a nad jihozápadem i Jupiter. Právě díky částečnému zatmění by tělesa tu noc měla být mnohem lépe viditelná.

Co je zatmění Měsíce?

Tento jev je možné v Česku pozorovat zhruba jednou za rok až dva roky. K zatmění Měsíce dochází v případě, kdy se Země dostane na své oběžné dráze mezi Měsíc a Slunce a zastíní tak sluneční zář. To, co je možné na Měsíci pozorovat jako zatmění, je tak stín, který na něj vrhá Země.

Zatmění je vidět pouze při úplňku a ne vždy, kdy k této konstelaci vesmírných těles dojde, je mohou pozorovat Češi, protože může nastat až nad ránem (dle českého času), takže Měsíc zapadne dříve, než je možné zatmění sledovat.

Kromě zatmění Měsíce je ještě vzácnějším jevem zatmění Slunce, při kterém se mezi Zemi a Slunce dostane Měsíc, který tak odstíní jeho zář. Tehdy je možné pozorovat takzvanou korónu, tmavý kulatý stín, kolem kterého prosvítá záře.

Kdy bude další zatmění?

Další polostínové zatmění Měsíce by se mělo uskutečnit 10. ledna 2020 zhruba ve 20 hodin. Částečné zatmění pak nastane 16. května 2022. Na úplné zatmění, kdy se celý Měsíc schová do stínu Země, si zájemci musí počkat až do 7. září 2025, kdy maximálního zatmění Měsíc dosáhne opět kolem osmé hodiny večer.

Z Česka dobře viditelné částečné zatmění Slunce se uskuteční 25. října 2022, kdy Měsíc zakryje 42 procent povrchu Slunce.