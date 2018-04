Pokud vyrážíte z Evropské unie (a Norska, Švýcarska a Islandu), nebo do ní naopak míříte, můžete se při vymáhání svých nároků spolehnout na nařízení Evropského parlamentu a Rady z roku 2004, které právě pravidla kompenzací v rámci letecké dopravy řeší.

Nárok na finanční odškodnění

Pokud vaše letadlo přistane na cílovém letišti o tři hodiny později, máte nárok na poměrně tučné „odškodné“, jeho výše se ale odvíjí hlavně od délky letu. Do vzdálenosti 1500 kilometrů vám letecká společnost musí vyplatit 250 eur, do 3500 kilometrů 400 eur, nad touto hranicí pak společnost hradí jednotně 600 eur, což je v přepočtu více než 15 tisíc korun. Na stejnou kompenzaci máte nárok i v případě, že vás dopravce odmítne vpustit na palubu z kapacitních důvodů.

Má to ale samozřejmě háček. Společnost vám finanční náhradu vyplatí jen tehdy, pokud za zpoždění může prokazatelně ona. V případě, že se let zpozdí v důsledku mimořádných okolností, kterým dopravce nemohl zabránit, tuto povinnost nemá. Za takové okolnosti se obvykle považuje nepřízeň počasí, nepokoje v cílové destinaci, srážka s ptáky nebo stávka personálu letiště.

Abyste mohli bez problému o kompenzaci zažádat, je důležité, abyste si schovali všechny potřebné dokumenty, tedy letenky, palubní lístky nebo jakékoli další doklady. Hodit se vám bude i fotografie informační tabule, která skutečné zpoždění potvrdí. Rovnou na letišti pak můžete požádat o písemné potvrzení nejen o zpoždění, ale také o tom, z jakého důvodu nastalé problémy vznikly. Pak už jen zbývá odeslat žádost letecké společnosti.

Nárok na občerstvení a ubytování

Pokud marně vyhlížíte letadlo, kterým máte odletět na vysněnou dovolenou, máte nárok i na občerstvení. Pokud dopravce ví, že se plánovaný odlet zpozdí o více než 2 hodiny u letů do 1500 kilometrů, 3 hodiny u letů do 3500 kilometrů, nebo 4 hodiny u delších letů, měl by cestujícím zajistit jídlo a pití. Zpravidla poskytuje poukazy u některé z přepážek. Jejich počet nebo hodnota se pak odvíjí od předpokládané délky zpoždění.

V extrémním případě se totiž může stát, že letadlo vzlétne až následující den, případně ještě později. V takové situaci se nenechte odbýt a chtějte po dopravci hotel, včetně stravy a dopravy.