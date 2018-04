Otevřené bankovnictví dorazilo do Česka. První banka nabízí agregaci více účtů v internetovém bankovnictví

Otevřené bankovnictví dorazilo čtyři měsíce od implementace revoluční evropské směrnice PSD2 do České republiky. Banka Creditas do svého internetového bankovnictví zahrnula i účty, které mají její klienti ve vybraných konkurenčních bankách - zatím se jedná o FIO banku a Equa banku, během příštích měsíců by měly přibýt i další finanční ústavy. „Vlastně mě překvapilo, že jsme v Česku přišli s touto službou jako první,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ místopředseda předsednictva banky Creditas Kamil Rataj.