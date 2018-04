Rychlá rotace, limitované kolekce a ikonický nábytek. IKEA otevře na Václaváku unikátní obchod

Na co se můžeme těšit? Bude vaše nové pop-up studio představovat výkladní skříň IKEA? Jak bude prodejna vypadat?

Ano, chceme, aby to tak bylo. Plány jak to bude vypadat už máme téměř hotové, máme vybrané i výrobky, které na otevření uvedeme. Budou zastoupeny především ikonické kusy nábytku IKEA, které se prodávají už 75 let – například křesla Poäng nebo skříňky Kallax. A toto zboží doplníme tím nejnovějším sortimentem pro nadcházející sezónu a limitovanými kolekcemi.

Na vás bylo, jak celý obchod bude na zákazníka působit. Jaký rukopis jste mu vtiskla?

Skandinávský. Zařadila jsem proto do prodejny designové prvky, které jsou pro tento styl specifické. Takže určitou jednoduchost, monochromatický styl, inspiraci přírodou a světlé dřevo. Ale Skandinávci také rádi pracují i s akcentovanými barvami; v zemi, kde je půl roku tma, je to pro teplo domova příjemné zpestření. Podobný styl proto bude mít i pop-up studio.

Když jste prostředí tohoto obchodu navrhovala, co vám bylo inspirací?

Domovina naší firmy, Švédsko. Respektive jeho jižní část. Inspirovala jsem se tamní přírodou, čistými liniemi, praktičností. Prostor prodejny jsme pak pojali jednoduše a minimalisticky, chtěla jsem, aby z ní především vystupovala identita značky. Proto když do ní zákazník prvně vkročí, měl by zaznamenat náš důraz na kvalitu a inspirativnost.

V čem je u nového pop-up studia největší rozdíl oproti běžnému obchodnímu domu IKEA?

Ve velikosti. Zde máme k dispozici jen 800 metrů čtverečních prostoru, který jsme si navíc sami nepostavili. Museli jsme se nějak přizpůsobit daným proporcím, se kterými pracujeme. Zboží tam proto bude řádově méně, bude se více měnit a bude v inspirativnějších kombinacích. Chceme, aby tam stále bylo něco nového, takže budeme v budoucnu měnit dispozice i řešení celého prostoru. Je možné, že tam využijeme i nějaké prvky rozšířené reality.

Rozdíl je i v lokalitě. IKEA tradičně neotevírá své obchody v centrech měst.

Ano. Zprvu mě ta lokalita mírně zarazila, přeci jen to není běžná lokace, kde byste hledali obchod jako IKEA. Ale po chvíli to začalo dávat smysl. Právě v centru města chceme potkávat nové zákazníky, kteří třeba s naší značkou ještě nepřišli do styku. Chceme, aby se k nám lidé chodili inspirovat, a ne každý si jezdí pro inspiraci na Zličín. Zkrátka chceme být lidem blíž.

Není ale Václavské náměstí až příliš turistické?

Není. Podle jednoho z našich průzkumů, které jsme si nechali zpracovat, Václavským náměstím denně projde zhruba 60 tisíc lidí, z toho asi tři čtvrtiny Čechů. A na ně se chceme zaměřit. Navíc to není tak, že bychom chtěli oslovit jednu konkrétní skupinu lidí – my chceme zlepšovat bydlení pro všechny a Václavské náměstí nám jako místo, odkud oslovovat veřejnost do této strategie zapadá optimálně.

Jaké výrobky budete v prodejně na Václavském náměstí primárně prodávat? A budete nabízet sortiment pro celý dům?

Primárně tam budeme zaměřeni na sortiment pro obývací pokoje – takže tam budou výrobky jako sedačky či obývací stěny. Ty budeme doplňovat dalšími produkty, osvětlením, textilem, doplňky. A celé to bude velmi dynamické, počítáme s rotací alespoň části produktů třeba i po pěti týdnech. Ale IKEA pop-up studio bude hlavně zaměřené na inspiraci a plánování interiéru. Nechceme vzbuzovat očekávání obchodního domu, nyní plánujeme, že to bude fungovat tak, že si tam zákazník naplánuje vlastní interiér a zároveň objedná kompletní sortiment IKEA, který mu bude dodaný až domů.

V Česku půjde o první pop-up studio IKEY. Jak velká byla výzva tento projekt zpracovat?

Pro mě osobně to byla zcela nová zkušenost a bylo to skvělé. Šlo o velmi kreativní způsob práce, což každý designér miluje. A tím, jak byl tento koncept nový pro všechny členy našeho týmu, jsme měli opravdu mnoho možností, kudy se vydat.

Jací jsou Češi z pohledu interiérového designu? Máme nějaké nešvary?

Řekla bych, že co se interiérů a designu týče, tak před sebou máme ještě dlouhou cestu. Pro většinu lidí stále není spojení těchto dvou slov prioritou.

Kde je tedy největší prostor pro zlepšení?

Třeba u osvětlení. Většina domácností stále používá v místnosti jedno centrální světlo, které maximálně doplní čtecí lampou. Přitom osvětlení dokáže krásně měnit celé prostředí, dokáže navodit pozitivnější, uvolněnější náladu a vykreslí pocit útulnosti domova. V tom se od Skandinávců opravdu máme co učit.