Time zařadil čtrnáctiletou herečku mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. Jak se ocitla po boku Muska a Macrona?

Millie si toto ocenění zasloužila nejen díky hereckému výkonu a mimořádnému talentu, který veřejně obdivuje například herec Aaron Paul, ale také díky tomu, že svou popularitu dokázala i přes svůj věk velmi dobře využít.

Kromě dobře rozjeté kariéry herečky totiž dostala, jako jedna z nejmladších hollywoodských hvězd, šanci produkovat celovečerní film, který má být adaptací knihy Nancy Springerové. V příběhu o mladší sestře Sherlocka Holmese sama ztvární jednu z hlavních postav.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Stranger Things autor: Netflix

Ke každé osobnosti přidává Time i krátký text od blízkého přítele nebo obdivovatele. Pro Millie ho napsal Aaron Paul, který se podle serveru Independent považuje za jejího „superfanouška“.

Když se poznali, bylo jí teprve 12 let, přesto ho ohromila svým duchem a nadčasovým myšlením. „Bylo to jako mluvit s budoucím mentorem, v tomto věku jsem o něčem takovém mohl jenom snít. Abych byl upřímný, tak bych o tom mohl snít v jakémkoli věku. Nějakým způsobem se jí podařilo uchopit lidskou zkušenost, takže to vypadá, že je na tomto světě už tisíc let. Jsem hrdý na to, že ji znám.“

Mladičká superstar se nyní ocitla ve společnosti velkých jmen světového formátu, jako je Elon Musk, Kesha, francouzský prezident Emmanuel Macron, starosta Londýna Sadiq Khan, Nicole Kidman, Roger Federer nebo Oprah Winfreyová.