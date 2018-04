Hrozivé záběry ze syrské Dúmy: Desítky dospělých i dětí se udusily po chemickém útoku

Bílé přilby na internetu zveřejnily fotografie lidí, kteří prý podlehli účinkům chlóru a dalších chemických látek. Celé rodiny se udusily ve sklepích, kde kvůli neustálému ostřelování a bombardování Dúmy žily, napsali záchranáři. Mezi oběťmi je vidět i řada malých dětí. Zprávy nemohly být ověřeny z nezávislých zdrojů.

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že sobotní útoky na Dúmu si vyžádaly životy 80 lidí a z nich polovina se udusila po zasažení chemikálií. Organizace ale není schopna „potvrdit, či vyloučit“ obvinění z použití chemických zbraní syrskou armádou.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová s poukazem na opakované používání chemických zbraní režimem syrského prezidenta Bašára Asada prohlásila, že Asadova vláda a Rusko, které ji podporuje, musejí být pohnány k odpovědnosti. Podle Nauertové je rovněž nutné „s okamžitou platností zabránit jakýmkoli dalším útokům“.

„Rusko, se svou neochvějnou podporou (syrskému) režimu, nese v konečném důsledku odpovědnost za tyto brutální útoky,“ dodala Nauertová.

Here is one of the horrifying videos coming out of Douma in Syria tonight showing the aftermath of what seems to be a chemical gas attack. These people were hiding underground from the bombing, leaving them more vulnerable to gas. pic.twitter.com/mm9jgBZ4V8