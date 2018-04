Zaútočí USA znovu na Sýrii? „Zvíře“ Asad draze zaplatí za chemický útok v Dúmá, pohrozil Trump

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že sobotní útoky na Dúmu si vyžádaly životy 80 lidí a z nich polovina se udusila po zasažení chemikálií. Organizace ale není schopna „potvrdit, či vyloučit“ obvinění z použití chemických zbraní syrskou armádou.

Záchranáři z organizace Bílé přilby uvedli, že v domech a krytech se udusily celé rodiny. Podle ní je obětí víc než 40. Aktivisté zveřejnili videa, na nichž je vidět lidská těla s pěnou u úst. Nezávisle ale pravost snímků nelze ověřit.

Americký prezident Donald Trump však za viníka označil syrský režim. Na svém twitteru poukázal na to, že oblast, kde došlo ke „zvěrstvům“, je obklíčena vládními jednotkami a odříznuta od vnějšího světa. Spoluvinu dle něj nesou na „nesmyslném“ vraždění také ruský prezident Vladimir Putin a Írán, které podporují syrského prezidenta Bašára Asada, jehož Trump označil za „zvíře“. Za zabíjení civilistů prý draze zaplatí. Trump také vyzval k okamžité zdravotní pomoci a ověření útoku.

Americké ministerstvo zahraničí už dnes uvedlo, že pokud se prokáže pravdivost těchto informací, budou Spojené státy požadovat odpověď mezinárodního společenství.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...