Facebook pozná gaye i introverta. Stačí mu pár „lajků“, ví toho o vás ale mnohem víc

Skandál kolem sbírání uživatelských dat sociální sítí Facebook i po týdnech nabírá na obrátkách. Majitel Mark Zuckerberg čelil před pár dny grilování v americkém Kongresu, z jeho strany se to jen hemžilo omluvami a úhybnými manévry. Problematika soukromí na sociálních sítích je ale pro většinu lidí stále těžko uchopitelný fenomén. Co všechno si Facebook nechává v archivech? K čemu mu to je? Jak to, že vás umělá inteligence zná lépe než vaši rodiče? A co je to psychometrie? V dalším dílu pořadu Proč zjistíte, jak se dostat ke všem stopám, které jste na Zuckerbergově síti zanechali. Nebo je toho víc? Odpovědi ve videu výše. Podívejte se i na další díly pořadu.