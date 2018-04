ANALÝZA: Rusko je na Blízkém východě silnější než v časech Sovětského svazu

Píše se září roku 2013. Americký prezident Barack Obama přijímá ruský návrh na zničení syrských chemických zbraní. A hlavně odkládá útok na režim Bašára Asada, který krátce předtím (21. srpna 2013) použil chemickou zbraň na své rebelující spoluobčany v oblasti Ghúty u Damašku. Podle amerických odhadů tehdy zahynulo téměř patnáct set osob.

Nejpozději v této chvíli Moskva uchopila syrskou krizi do vlastních rukou, jakkoli byla v zemi přítomna už předtím. Váhavý prezident Obama nesplnil slib, podle něhož je použití chemické zbraně nutné potrestat vojensky. Kreml, který nikdy ani náznakem nepřipustil, že by se syrská armáda kdy dopustila jakéhokoli chemického útoku, je teď spolu s Íránem protektorem režimu.

Jinými slovy: syrská armáda nepodnikne nic (většího) bez ruského souhlasu. Moskva je zpátky a regionální mocnosti s ní počítají.

Hra o Sýrii: Írán, Turecko, Izrael

Írán patří spolu s Ruskem k hlavním patronům režimu Bašára Asada, který mu plní starý sen – šíitský či šíitům nakloněný koridor ke Středozemnímu moři. Teherán se totiž staví do role planetárního ochránce tohoto menšinového směru islámu. Spolupráce v Sýrii sbližuje obě země i obchodně. Moskva plánuje islámské teokracii pomoci s jaderným programem, což je důležité také pro zbytek světa a Izrael zvlášť – Kreml získá vhled do všech íránských atomových aktivit, tedy i těch vojenských.

S Tureckem, které je členskou zemí NATO, je Moskva od loňska opět zadobře. Oba autoritářští prezidenti – Vladimir Putin, respektive Recep Tayyip Erdogan – velmi pragmaticky překonali předchozí dvouletou krizi, kterou vyvolalo sestřelení ruského letadla tureckou armádou. Dnes si Ankara spolu s Teheránem a Moskvou porcuje Sýrii, aniž ke stolu pustí USA nebo OSN.

Turecko se navíc právě v Sýrii dostalo do střetu se Spojenými státy, a to kvůli americké podpoře syrských Kurdů. Komentátoři mají za to, že Rusko této situace nadšeně využívá k oslabení vazeb mezi Tureckem a Amerikou.

Co se vzájemných vazeb týče, Rusko se účastní řady klíčových tureckých projektů, včetně výstavby strategicky důležitých produktovodů a jaderné energetiky. Ankara si také od Moskvy koupila obávaný protiletadlový systém S-400, jehož první dodávky očekává v roce 2020.

S izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem měl Vladimir Putin dlouho nadstandardní vztahy, které ale krapet narušil (velmi pravděpodobně) izraelský útok na základnu syrské armády, respektive její íránské osazenstvo. Dosud totiž platila nepsaná dohoda, podle níž Rusko zařídilo, aby se na jih Sýrie, tedy blíže k Izraeli nedostali nepřátelé židovského státu – šíitské milice a jejich íránští poradci.

Odměnou byly Moskvě dobré vztahy s Tel Avivem demonstrované vzájemnými návštěvami. Je v zájmu Izraele i Ruska, aby tato úmluva pokračovala. Je ale otázka, zda Rusko dokáže Írán a jeho milicionáře držet na uzdě.

Mezi sunnity: Egypt, Libye, Saúdská Arábie

V Libyi Moskva sází na Chalífu Haftara, někdejšího druha a později nepřítele bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Ambiciózní sekulární generál, který studoval v Rusku a Egyptě, bojuje s islamisty a snaží se pod svojí vládou sjednotit celou zemi. Kreml se jeho prostřednictvím dostal do libyjské hry a nabízí se i jako zprostředkovatel v politických jednáních.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí během návštěvy Moskvy dohodl nákupy zbraní a povolil ruským pilotům, aby využívali vzdušný prostor jeho země. Podle dalších zpráv jsou na jedné z egyptských základen ruští vojáci. Snad lze říci, že Sísí znovuobjevil starou hru na vyvažování mezi Washingtonem a Moskvou, z níž během studené války profitovala nejedna země tzv. třetího světa. V zásadě šlo o to, že nebyl-li jeden z globálních aktérů nakloněn v daném případě pomoci, třeba zbrojní dodávkou nebo penězi, byl dotázán druhý.

Asertivní Rusko se nevyhýbá ani kontaktům se Saúdskou Arábii a dalšími sunnitskými zeměmi Zálivu, jakkoli v blízkovýchodním konfliktu straní šíitům a jejich spojencům, tedy Íránu a Sýrii. Moskva se Saúdy úspěšně jedná o cenách ropy, které jsou pro její, na surovinách zcela závislou ekonomiku, klíčové.

Navzdory dramatickým obrázkům, které přicházejí ze Sýrie, kde si Rusko servítky opravdu nebere, slaví úspěch především kremelská diplomacie. A to i díky znovuobjevené taktice: Rusko prostě nahrazuje USA tam, kde po nich zbylo geopolitické vakuum. „Lze říci, že s výjimkou Sýrie posílilo Rusko svůj vliv na Blízkém východě výhradně diplomatickou cestou. Putin ukončil dekády ruské neviditelnosti v regionu. Ba co více, Moskva tu nyní má pozici silnější než jaké před čtyřiceti lety dosáhl Sovětský svaz,“ konstatuje Jessica T. Mathewsová z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír.