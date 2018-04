Exporadce Clintona EXKLUZIVNĚ: Trump zradil Američany. Pokud neubere, bude odvolán

V jakém stavu se v současnosti Spojené státy nachází? Donald Trump měl heslo, že je učiní znovu skvělé. Myslíte, že jsou nyní lepší než například v 90. letech?

Myslím, že jsou daleko horší. Amerika je politicky více rozdělená a polarizovaná. Řekl bych, že od dob občanské války, kdy se prolévala krev mezi bratry, rodinami, Severem a Jihem, nebyla situace tak špatná.

Něco podobného tvrdil v rozhovoru pro INFO.CZ i někdejší velvyslanec USA v Praze William Luers. Co je podle vás důvodem?

Donald Trump.

Je Donald Trump skutečně důvodem? Není spíše produktem toho rozdělení?

Je důvodem, proč je to nyní horší než kdykoli dříve. Je ale také produktem. Když demagog zaujme lidi, jak jsme to zažili například ve 30. letech v Evropě nebo v Sovětském svazu, nemůžete je vinit, že se nechali strhnout politikou nenávisti a bigotností. Je ale pravda, že lidé jsou zodpovědní za podporu takového typu politiků.

Nemohu vinit Donalda Trumpa za všechno. Neříkám, že je diktátor a bude zabíjet lidi. Ale věřím, a sdílím tento názor s většinou Američanů, že vykazuje znaky obdivu k diktátorům. Obdivuje Putina, obdivuje demagoga a vraha na Filipínách (prezidenta Rodgriga Duterteho, pozn. redakce). Chválí lidi, kteří se neohlíží na právní stát.

Lenny Davis Americký právník, konzultant a lobbista. Spoluzakládal kancelář Davis Goldberg & Galper PLLC. V 90. letech působil jako zvláštní právní poradce prezidenta Billa Clintona. Clintonův nástupce George Bush ho v roce 2005 jmenoval do pětičlenné Rady pro dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami. V současnosti v USA zastupuje holding Czechoslovak Group (CSG) v soudním sporu s poradenskou společností SARN. Pro firmu je zásadní i jako poradce, jelikož CSG se v obranném byznysu orientuje na americké firmy. Spolupracuje například s americkou vládou či se společností General Dynamics.

Chová se nepřípustně a kritizuje ministerstvo spravedlnosti, které je nezávislou institucí mající na starost Ústavu a vládu práva. Ne vládu člověka, ale vládu práva. Poprvé v americké historii prezident navrhuje, že by ministerstvo mělo být loajální k němu, nikoli k Ústavě. To si nedovolil nikdo před ním a můžeme jít až do doby George Washingtona. Donald Trump chtěl odvolat ministra spravedlnosti, po šéfovi FBI žádal osobní věrnost, ignoruje Ústavu. Pokud v tom bude pokračovat, bude odvolaný z funkce.

Dobře, ale rozdělení společnosti jsme viděli i před Trumpem. Jak k němu přispěly obě hlavní strany – demokraté a republikáni?

Demokraté, nezávislí a republikáni v Americe nejsou nevinní. Sdílí odpovědnost za stranické rozdělení. To není chyba Donalda Trumpa, to jde do 80. a 90. let, kdy republikáni organizovali cílené útoky na prezidenta Clintona. Například hlasování o impeachmentu Billa Clintona bylo čistě stranickou záležitostí a Senát věc následně smetl ze stolu.

Demokraté dělali podobné věci v 80. letech u prezidentů Ronalda Reagana a George Bushe staršího. Jsem demokrat a neomlouvám se za to. Jsem liberální demokrat, ale nevěřím, že demokraté jsou nevinní, co se týče polarizace a rozdělení, které dnes zažíváme.

Donald Trump je však nejhorším a nejnebezpečnějším prezidentem v historii. A neříkám to jen proto, že jsem demokrat. Na tom je široká shoda mezi Američany, historiky, předními osobnostmi z byznysu či občanskou společností. Jeho hrubý jazyk, osobní útoky a nedůstojné chování uráží lidi v Evropě, se kterými jsme bojovali bok po boku ve druhé světové válce a ve studené válce. Speciálně ve střední Evropě, které jsme pomohli po pádu Sovětského svazu s pracovními místy, obchodem, právním státem a svobodou.

Říkáte, že Trump obdivuje Putina nebo filipínského prezidenta Duterteho. Ale Trump je přeci k těmto lidem i kritický. Například Rusko kritizoval opakovaně, naposledy teď kvůli Sýrii. Jak si to vysvětlit? Nepanuje v Bílém domě jen chaos?

Trump nikdy nekritizoval Putina za válečný akt kybernetických útoků, což je možná nebezpečnější než shazování bomb, protože ničí důležitou součást naší země – prezidentské volby. Trump za to nikdy Putina jmenovitě nekritizoval. Věřím, že to je důvod k impeachmentu, protože odmítnutí kritiky Putina je zrada na americkém lidu. Když Putin lhal a popíral vměšování do voleb, dokonce ho hájil.

Naše obavy z prezidenta reflektují na celém světě. V Česku, Číně, na Dálném východě, u našich spojenců v Evropě, a dokonce i ve Velké Británii, kde se Putin pokusil zabít dva lidi použitím toxického plynu.

Nyní sklízí ocenění za útok na Sýrii kvůli použití chemických zbraní. Ale víte, co udělal krátce poté, co oznámil „splněnou misi“? Odmítl zavést sankce proti Rusku. Velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová, kterou on sám jmenoval, řekla, že Putin za tento pokus o vraždu ponese následky. Že zavedeme sankce. I Kongres velkou většinou sankce schválil. A co oznámil Trump? Odmítl je. Odmítl podporovat Evropu, Velkou Británii a hodnoty civilizované společnosti.

720p 360p REKLAMA Rusko vs. USA autor: Radka Zítková; Martin Krepindl, Matěj Hanauer

Opakujete, že jste demokrat. Demokratickou stranu ostatně znáte velice dobře. Co mohou nyní její politici udělat, aby se jim podařilo Donalda Trumpa odvolat? Je to vůbec reálné?

Šedesát procent lidí souhlasí s tím, co říkám o Donaldu Trumpovi. Každý se ale soustředí jen na těch čtyřicet procent, kteří mu fandí. Musíme Američanům připomínat, že to představuje největší propad v americké historii. To znamená, že Donald Trump má jen velmi malou podporu. Jen menšina fanaticky podporuje vše, co dělá.

Mediální bijec v dresu CSG

Pojďme nyní k vám. Jak byste popsal, co všechno vlastně vykonáváte pro skupinu Czechoslovak Group (CSG)?

Jsem poradce pro veřejné záležitosti, zároveň jsem právním zástupcem společnosti. V obou rolích chci, aby média říkala pravdu. Například, když jedny české noviny přinesly zprávu, že Amerika hodlá žalovat CSG. Ve skutečnosti šlo o anonymní společnost, která neměla ani kancelář a její telefonní čísla neexistovala. Česká média to prezentovala jako vážný spor mezi Amerikou a CSG.

Časopis Foreign Policy spojoval CSG s ruskou bankou, která před několika lety zkrachovala. Magazín publikoval naprosto nepravdivý titulek, zavolal jsem tam a dokázal autorovi, že jeho tvrzení se nezakládá na faktech.

Moje role je v první řadě dostat do médií pravdivé informace o CSG. Zadruhé odhalit lidi, kteří se snaží firmu poškodit. A zatřetí sdělovat pozitivní věci, které CSG dělá, zlepšovat vtahy mezi českým a americkým byznysem.

„Trump je podle mě nejhorší lídr, jakého jsme měli. To je můj názor. A nejenže nečiní Ameriku lepší, on ji činí horší.“ Lanny Davis

Je pro českou společnost obtížné prosadit se na americkém trhu, i když je na české poměry tak velká jako holding Czechoslovak Group?

Reprezentuji CSG, dal jsem radu jejímu šéfovi, že nejlepší pro společnost nyní bude vybudovat si pevné vztahy s americkými společnostmi, jako je například firma General Dynamics. Ale řekl jsem, že k tomu, aby byla úspěšná ve Spojených státech, potřebuje, aby další české a slovenské firmy byly úspěšné. To není soutěž. Čím více úspěchů, tím více amerických společností bude mít zájem obchodovat s Českou republikou.

Není pochyb, že USA a Česká republika mají mimořádné vztahy. Už historicky od prezidenta Woodrowa Wilsona. CSG pomůže, když budu podporovat další firmy. Jednou jsem napsal sloupek na server Real Clear Defence, což je prestižní web zabývající se obranou a armádou. Nezačal jsem současností CSG, ale její historií. Jak Češi vymysleli systém soukromého sektoru, který vytvářel pracovní místa pro lidi a rodiny. Popsal jsem roli rodiny Strandových a to, že nyní je CSG skupina, která má hodnotu 900 milionů dolarů. Ale zmínil jsem i další české společnosti. Protože to pomáhá CSG i České republice.

Nejste první, kdo česko-americké vztahy chválí. Ale jsou stále tak dobré? Víme přeci, že například český prezident nebyl v Bílém domě od dob Václava Havla.

Je složité odpovídat na takové otázky od té doby, co je Donald Trump prezidentem. Mám na mysli otázky ohledně vztahů s kýmkoli. Česká republika je přední evropská země. Byl to stát Varšavské smlouvy, které dominoval Sovětský svaz. Nyní je svobodná. Samozřejmě by prezident měl dbát na udržování dobrých vztahů s Českem. Já se snažím dělat, co mohu, jako reprezentant CSG. Spolupracuji s demokraty i republikány v Kongresu a zkouším informovat Bílý dům i nového ministra zahraničí Mikea Pompea, aby se více zajímali o Českou republiku a českou vládu.

Závěrem, bavili jsme se o Donaldu Trumpovi. Začínal jsem tím, že prohlašoval, jak učiní Ameriku znovu skvělou. Může být znovu skvělá?

Bavil jsem se o tom se spolužačkou z práv. Když jsem ji poprvé viděl, jmenovala se Rodhamová (dívčí jméno Hillary Clintonové, pozn. redakce), pak si vzala někoho, kdo se jmenoval Clinton. O tom heslu říkala, že Amerika už je skvělá, ale můžeme ji udělat lepší. Trump je podle mě nejhorší lídr, jakého jsme měli. To je můj názor. A nejenže nečiní Ameriku lepší, on ji činí horší.

Američané si během své historie prošli mnoha krizemi. Je to stále mladá země v porovnání s Evropou. USA jsou tu 300 let, to je pro mnoho evropských zemí jen okamžik v historii. Přežijeme Donalda Trumpa. Podle mě republikáni na podzim ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, a pokud prezident bude pokračovat ve zneužívání pravomocí, věřím, že bude předmětem vyšetřování, impeachmentu a možná i odvolán z funkce.