Padesát let od amerického válečného zločinu: Vietnam si připomněl výročí masakru v My Lai

Vietnam si dnes připomněl 50 let od masakru ve vesnici My Lai, kde příslušníci americké námořní pěchoty vyvraždili přes 500 neozbrojených obyvatel včetně více než 170 dětí. Na místě se uskutečnil vzpomínkový obřad, kterého se zúčastnili přeživší násilností, jejich rodiny, ale také asi 60 amerických válečných veteránů a protiválečných aktivistů, uvedla agentura Reuters.

Asi 120 příslušníků roty Charlie bylo 16. března 1968 vysláno do vesnice Son My (My Lai 4 tvořila jednu z jejích několika osad), která byla podle amerického velení baštou Viet congu. V obci se ale nesetkali s žádným odporem a během necelých čtyř hodin tam vyvraždili přes 500 civilistů, převážně žen, dětí a starců. Na 300 domů srovnali se zemí a vybili 800 kusů dobytka. Informace o události Američané dlouho tajili, v roce 1969 ale vyšla celá pravda na světlo.

I když nešlo o ojedinělou tragédii, američtí vojáci a jejich jihokorejští spojenci srovnali se zemí během války na 4000 vietnamských obcí, zprávy o My Lai šokovaly veřejnost v USA. Ta nemohla uvěřit, že američtí vojáci jsou schopni něčeho takového, zprávy pak vyvolaly protesty proti válce na celém světě.

Připomenout si události dnes přišlo na obřad do vesnice My Lai více než 1000 lidí. Místo nenávisti ale mluvili o míru a spolupráci. „Když byl v zemi obnoven mír, lidé ze Son My překonali bolest odpuštěním a otevřeli své náruče, aby upřímně přivítali americké válečné veterány, kteří na toto místo přišli čelit pravdě, sami sobě a najít klid v duši,“ uvedl ve svém projevu na ceremoniálu představitel provinčních úřadů Dang Ngoc Dung.

Spojené státy a Vietnam normalizovaly vztahy v roce 1995 a od té doby se obě země sbližují. Minulý týden poprvé od konce války v roce 1975 připlula do Vietnamu americká letadlová loď; plavidlo Carl Vinson.

Američtí váleční veteráni a protiváleční aktivisté dnes mimo jiné uvedli, že se chystají poslat jménem Spojených států dopis, v němž se za masakr v My Lai omluví. „Vyjadřuje výčitky svědomí a zármutek Američanů a naši společnou odpovědnost za to, co se zde stalo,“ uvedl viceprezident sdružení Veteráni za mír Chuck Searcy.

Dnešní připomínky násilností z 16. března 1968 se zúčastnil i jeden z přeživších Vietnamců, Do Ba. Bylo mu devět let, když američtí vojáci přišli do jeho domu, odvedli matku, jeho a tři další sourozence do stoky a tam zahájili palbu. Matka a sourozenci zemřeli. Do Ba, zraněný, potřísněný krví a schovaný pod těly obětí, předstíral, že je také mrtev - ze strachu, že se Američané vrátí a zabijí ho. Nakonec ho do bezpečí dopravila posádka amerického vrtulníku, která se běsnění svých kolegů vzepřela a přistála uprostřed masakru, aby část vesničanů zachránila.

„Před dvaceti lety jsem v sobě stále živil nenávist vůči americkým vojákům, kteří zabili mou matku, bratry a sestru. Ale teď, po 50 letech, kdy Vietnam a Spojené státy rozvíjejí vzájemné vztahy, lidé nechávají stranou svou bolest a utrpení, aby vytvářeli lepší společnost,“ řekl Do Ba agentuře AP.