Johnson ukázal cestu konzervativcům v celé Evropě. Demolice Corbyna je dobrou zprávou | info.cz

Svérázného Johnsona mnozí vykreslovali jako chaota, neschopného politika anebo rovnou jako důkaz, že Britové si brexit ve skutečnosti nepřejí. Byl to omyl. Nyní s jistotou víme, že britští voliči odchod z EU chtějí. Možná ještě víc, než si ho přáli při referendu, protože tyhle volby byly právě o vztahu Londýna s Bruselem.

Johnson velmi chytře převzal témata některým radikálním stranám a vymazal z mapy Brexit party Nigela Farage. To vše dělal v situaci, kdy mu přinejmenším mainstreamová média nebyla nakloněna. Neohlížel se na jejich názory a zjevně udělal dobře.

Lídr labouristů Jeremy Corbyn je ztělesněním toho nejhoršího, co socialisté v Evropské unii představují. Rozhazování peněz daňových poplatníků plnými hrstmi, ohrožování soukromého majetku a v neposlední řadě nechutný antisemitismus. Británie je samozřejmě specifická, ale není důvod si nemyslet, že se podobná vlna přelije z ostrovů i na kontinent, který se utápí v ještě výraznějších socialistických snech dopovaných blouzněním o uhlíkové neutralitě.

Je klidně možné, že vzepětí nové radikální levice v podobě nejrůznějších zelených hnutí je jen chimérou. I ona představují především útok na peněženky voličů v zájmu pochybné ideologie. Na základě výsledku britských voleb můžeme s jistou mírou pravděpodobnosti předvídat i výsledek prezidentských voleb v USA. Zatímco demokraté se tam upínají k naději, že by současného amerického prezidenta Donalda Trumpa mohl porazit výrazně levicový kandidát, Britové ukázali, že je to dnes do nebe volající naivita.

Johnson má vše, co potřeboval, aby vyvedl Británii z EU. Samozřejmě to bude bolet, což si nepochybně i britský premiér uvědomuje, ale obrovská voličská podpora mu rozvazuje ruce. Zvyšuje tak šance, že se země s brexitem vypořádá bez drastických ztrát. Pro EU je to samozřejmě problém, protože jí britský „bordel“ dosud vyhovoval. Ukazoval Británii jako slabou a nejednotnou, tudíž neschopnou obejít se bez evropského společenství. To se klidně ještě může naplnit, ale podobné „naděje“ jsou nyní o dost menší. Britové si na svém dvorku uklidili.

Pro konzervativce na kontinentu je to návod. Johnson mnoho kompromisů nedělal a neměli by je dělat ani oni ve zbytku členských států EU. Johnson se neohlížel na mínění mainstreamových médií a ignoroval jejich názory. Zkrátka pokud něco píšou v Guardianu, politická realita je pravděpodobně opačná.