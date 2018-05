Airbagy nejsou jedinou ochranou v autech. Na naší bezpečnost mají vliv i jiné věci

Pasivní bezpečnost vozidla má za úkol chránit jeho posádku v případě, že dojde k nejhoršímu. Naopak aktivní bezpečností rozumíme soubor technických řešení, která mají pomoci nehodám předcházet. Mezi prvky pasivní bezpečnosti tak řadíme bezpečnostní pásy, airbag, nárazníky a také strukturu karoserie vozidla. Právě posledně jmenovaný prvek prošel za desetiletí obrovským vývojem. V praxi jde při posuzování pasivní bezpečnosti vozidla o to nejdůležitější. Ano, airbagy či bezpečnostní pásy výrazně snižují riziko zranění pasažérů při nehodě. Jenže pokud by se nacházely v autě s nevhodně navrženou karoserií, nebyly by posádce vozidla takřka nic platné.

Ani tvrdá ani měkká

Jenže, co znamená nevhodně navržená karoserie z hlediska pasivní bezpečnosti? Pokud by byla jeho přední část příliš tvrdá, docházelo by už při malém nárazu vozidla ke zpoždění, které by překračovalo biomechanické hodnoty zatížení člověka. Pokud ale bude karoserie naopak příliš měkká, budou hodnoty zpoždění sice nízké, jenže na úkor zachování prostoru pro přežití posádky. Prostě by se taková karoserie zbortila jak domeček z karet. Posádka by sice nezahynula na následky velkého přetížení (zpoždění, záporného zrychlení), ale z důvodu zmenšení kabiny nad přípustnou mez.

Airbag a Volvo již dvacet let spolu

První karoserie, u nichž návrháři řešili také hledisko bezpečnosti, se objevily na přelomu 60. a 70. let. Od té doby je jejich princip pořád stejný. A sice měkčí přední a zadní část, které obklopují tuhou střední část. Žádné přelomové řešení se na tomto poli od té doby neobjevilo. Automobilky tak při zvyšování pasivní bezpečnosti svých aut jdou cestou evoluce původní myšlenky návrhu bezpečné karoserie.

