Automobilka BMW investuje do nové továrny v Maďarsku. Vyrábět bude i elektromobily

Německá automobilka BMW investuje zhruba miliardu eur (25,6 miliardy Kč) do výstavby nové továrny na výrobu aut v Maďarsku. Továrna s výrobní kapacitou až 150.000 vozů ročně zaměstná více než 1000 lidí. Firma dnes také upozornila, že v závodě bude možné vyrábět vozy se spalovacími i elektrickými motory.

Továrna má stát v bezprostřední blízkosti maďarského města Debrecín. "Rozhodnutí o nové továrně podtrhuje globální růstové vyhlídky skupiny BMW," uvedl předseda představenstva BMW Harald Krüger. Dodal, že automobilka nyní po vysokých investicích v Číně, Mexiku a USA posiluje i výrobní aktivity v Evropě.

Celosvětový odbyt společnosti BMW v loňském roce vzrostl zhruba o čtyři procenta na 2,46 milionu vozů. Firma tak zaznamenala už sedmý rekordní rok za sebou.

Maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó uvedl, že investice BMW podpoří hospodářskou konkurenceschopnost země a prohloubí podnikatelské vztahy mezi Maďarskem a Německem.

Agentura Reuters uvedla, že projekt nové továrny může podpořit růst maďarské ekonomiky a posílit pozici Maďarska jako regionálního centra pro výrobu luxusních vozů. V zemi již existují výrobní závody německých automobilek Audi a Daimler.

Analytik Péter Virovácz ze společnosti ING uvedl, že podíl automobilů na maďarském exportu nyní dosahuje zhruba jedné třetiny a díky nové továrně BMW by mohl stoupnout na 40 či více procent. Dodal, že nová továrna by mohla pomoci zmírnit předpokládané zpomalení růstu maďarské ekonomiky v příštích dvou letech. Také však upozornil, že nový závod zvýší závislost Maďarska na automobilovém průmyslu, což by mohlo přinést potíže v případě útlumu na globálním automobilovém trhu.