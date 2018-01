Britská velvyslankyně s těžkým srdcem vydražila své milované „embéčko“. Kolik za něj dostala?

Bleděmodrý vůz Škoda 1000 MB z roku 1968, který nabídla odcházející britská velvyslankyně v Praze Jan Thompsonová k prodeji, se v dobročinné aukci prodal za 610 000 korun. Peníze věnuje diplomatka charitativní organizaci Sue Ryder, která pomáhá lidem v nouzi. Velvyslanectví to dnes uvedlo na twitteru . Vyvolávací cena „embéčka“ byla 30 000 korun, kupec není znám. Thompsonová oficiálně ukončila svoje působení v čele ambasády minulý pátek, její nástupce Nick Archer má do Česka dorazit o víkendu.

„Škoda 1000 MB z roku 1968 velvyslankyně Jan Thompsonové byla dnes prodána za 610 000 Kč kupci, který si přál zůstat v anonymitě. Celý výtěžek věnovala velvyslankyně Domovu Sue Ryder v Praze,“ informovalo velvyslanectví. Sama Thompsonová na svém účtu vyjádřila sice smutek nad tím, že se se svým milovaným autem loučí, zároveň ale nadšení z toho, že se podařilo získat tak velkou částku pro dobrou věc.

Thompsonová byla podle svých kolegů i českých politiků jednou z nejvýraznějších osobností diplomatického sboru. V Praze hrála divadlo, chodila po horách, byla fanynkou fotbalu a věnovala se sportovnímu tanci u tyče. S Českou republikou se netradičně rozloučila v předvánočním videu, v němž se inspirovala kultovní romantickou komedií Láska nebeská.

Původně se velvyslankyně chtěla na britské ostrovy vrátit i se starou škodovkou. Nakonec se ale rozhodla nechat veterána s diplomatickou značkou v Česku, nabídnout ho v aukci a výtěžek věnovat na charitu. „Bylo to těžké rozhodování zanechat milované embéčko v České republice. Ale patří sem, do Česka, tady prožilo svých prvních 50 let života,“ vysvětlila. Domů si ale bere dvě kočky, které si během pražského angažmá vzala z útulku.

Před příchodem do Česka Thompsonová působila na ambasádách v Německu nebo v Afghánistánu. Než nastoupila na britské ministerstvo zahraničních věcí, pracovala v televizní stanici BBC. Archer působil podle informací na webu britské vlády na řadě diplomatických pozic. Mimo jiné byl velvyslancem v Dánsku. S příchodem Archera stane v čele britské ambasády po 17 letech muž. Ženy vedly britské zastoupení v Česku od roku 2001, Thompsonová byla čtvrtou velvyslankyní v řadě.