Dejte mi tři čtyři roky, aby se moje práce u BMW projevila, říká Jozef Kabaň

Téměř devět let jste byl šéfem designu Škody. To je dlouhá doba. Už jste se v Mnichově zabydlel?

Zatím na tom pracuji, přece jen je to velká změna.

Kdy uvidíme první BMW s vaším rukopisem?

V případě designérů mají přestupy zažitý scénář. Trvá tak tři čtyři roky, než se začne vliv nového přístupu a šéfdesignéra projevovat v plné šíři. Samozřejmě už dřív budu do některých prací promlouvat, ale budou to zpočátku jen drobnosti.

Jak vás známe, jste muž činu. Takže bychom čekali, že sotva jste vstoupil na nové pracoviště, vzal jste tužku a začal už hotové projekty předělávat.

Zatím jsem to nestihl, ale je vidět, že mě docela znáte. Přišel jsem do nové kultury, do velmi úspěšné značky, a na první kroky je skutečně ještě čas. Musím poznat kolegy a oni musejí poznat mě. Dosud jsem se přesouval čtyřikrát, ale pokaždé v jednom koncernu a neustále narážel na známé tváře. Přechod do úplně jiné firmy je zcela odlišný příběh. Podstata práce je stejná, ale řada interních postupů a procesů se dost liší. Už jen skutečnost, že dřív jsem jezdil prezentovat naši práci jednou za čas z Mladé Boleslavi do Wolfsburku, ale teď mám šéfa v domě. Obě tyto konstelace mají svá pro i proti.

