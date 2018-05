Za nekázeň? Žádné maso, běh s 200kg sáňkami a kliky, říká doktor týmu Škoda Motorsport Jiřík

Jak důležitou roli hraje v rámci přípravy na závod strava a jak ji optimalizujete?

Je to důležitá součást komplexní přípravy, jezdec se musí připravovat po fyzické i psychické stránce. Sám jsem závodil, takže vše co praktikuji, mám vyzkoušeno i na sobě. Je to důležité i kvůli tomu, aby mi jezdci věřili, že to funguje.

Když začínáte pracovat s jezdcem, čím začínáte?

Jednotlivé součásti přípravy nelze oddělit. Samozřejmě, že s jídelníčkem to jde pomaleji. Těžko se jezdcům hned zakuje, že nesmí jíst chleba, knedlíky... Aby nebyli frustrovaní, je ten nástup pozvolnější.

Je to tak, že určitá jídla mají jezdci zakázané během závodu a jiné i třeba trvale?

Je to rozdělené. Na soutěži mají jiný režim, než když jsou doma, nebo když se trénuje. Třeba ale ty knedlíky jsme úplně vysadili.

Jak tedy vypadá jídelníček?

Je to částečně individuální. Nemám pro všechny stejný, ale zůstává stejný princip. Hodně třeba ale záleží, zda je potřeba, aby jezdec přibral nebo ubral váhu a podobně. K snídani mají třeba ovesnou kaši, ten kdo je více závislý na jídle jako třeba Pontus (Tidemand), tak má třeba i vajíčka nebo vaječnou omeletu. K obědu bývají těstoviny, něco s uhlovodany. K večeři se servíruje třeba rýže, sýr... Maso během soutěže vynecháváme s výjimkou ryb.