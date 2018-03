Za volantem Škody Vision X: Svezli jsme se s konceptem chystaného městského SUV!

Ženevský autosalon je už za námi, a tak má za sebou svůj hlavní úkol i Škoda Vision X, studie připravovaného městského SUV o velikosti Seatu Arona. Ještě než vyrazí na další, menší výstavy (třeba v Bratislavě) a časem patrně i do výstavních prostorů škodováckého muzea, zastavila se nakrátko v Praze. A na tamějším letňanském výstavišti jsme se s ní mohli svézt!

Škoda Vision X sice není zcela funkčním automobilem, třeba multimediální systém je vlastně jen smyčka digitálních obrazů spouštěných přes chytrý telefon, pojízdná ale opravdu je. A jak jsme v jedné z hal letňanského výstaviště zjistili, má i zajímavý zvuk!

To už však předbíháme, nejprve si Vision X ještě jednou prohlédněme. Zatím jsme ho viděli jen staticky, ať už ve fotoateliéru nebo pod září reflektorů na ženevském výstavišti Palexpo, tentokrát však Vision X hned po příjezdu do jedné letňanských hal vidíme v pohybu. A nutno říct, že mu to sluší!

